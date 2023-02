Przedwiośnie to okres, w którym warto szczególnie zadbać o rośliny doniczkowe. Regularne podlewanie to podstawa, jednak wykonanie innych zabiegów pielęgnacyjnych przełoży się na zdrowy wzrost i piękne kwitnienie kwiatów doniczkowych na wiosnę. Jest to również dobry moment na zasiane nowych roślin.

Jak dbać o kwiaty doniczkowe w marcu? Dobry moment na przesadzanie

Marzec to najlepszy moment na przesadzanie kwiatów doniczkowych, które dopiero wybudzają się z okresu spoczynku. Zabieg ten stymuluje nowy wzrost rośliny, poprzez zapewnienie jej dodatkowego miejsca w doniczce, gdzie będzie mogła rozwinąć swoje korzenie. Przesadzone kwiaty będą nie tylko lepiej rosły, ale i intensywniej kwitły.

Niektóre kwiaty wystarczy przesadzać co 2-3 lata, inne raz na rok. Nowa doniczka powinna być tylko trochę szersza, o około dwa centymetry. Jeśli chodzi o podłoże, dla większości gatunków najlepiej sprawdzi się ziemia kwiatowa, którą można kupić w workach.

Proces przesadzania jest bardzo prosty:

Kwiat wyciągamy ze starej doniczki, a następnie umieszczamy w nowej (nieco większej). Następnie przysypujemy korzenie świeżą i dobrze dobraną ziemią. Po przesadzeniu roślinę należy podlać.

W marcu nie zapomnij na nawożeniu

Nawożenie to ważny zabieg pielęgnacyjny, którego przeprowadzanie warto rozpocząć już w marcu. Budzące się do życia kwiaty potrzebują większej ilości związków mineralnych. Zawarte w nawozach pierwiastki w tym azot, fosfor i potas wpływają na:

tempo wzrostu rośliny

obfite kwitnienie

kondycję i zdrowie

zabarwienie liści

Na rynku dostępne są różnego rodzaju nawozy — odżywka w płynie, w granulacie albo w pałeczkach. Nawóz trzeba dopasować do potrzeb danej rośliny, jednak w przypadku kwiatów najlepiej wybrać ten do roślin kwitnących. Nawóz płynny przed podaniem należy zazwyczaj rozcieńczyć z wodą, a następnie taką mieszanką podlać roślinę, natomiast granulat i pałeczki podajemy bezpośrednio do ziemi.

Wysiew nasion w marcu

Początek wiosny to także świetny czas na wysiew nasion. Uprawa kwiatów z nasion jest jednym z najtańszych sposobów na uzyskanie pięknych roślin doniczkowych, które wiosną ozdobią balkon, taras lub parapet okna. Nasiona można zebrać samodzielnie lub kupić je w paczce. Z jednego opakowania można uzyskać nawet kilkanaście sadzonek.

Każdy gatunek może mieć nieco inny termin siewu, dlatego warto przeczytać instrukcję zawartą na opakowaniu danych nasion. W marcu możemy siać kwiaty, które nie boją się zmiennych temperatur, czyli:

hiacynty

stokrotki

żonkile

bratki

prymulki

Kwiaty siejemy w podłużnych skrzynkach, wypełnionych lekką ziemią. Może być to podłoże do sadzonek lub mieszanka pasku i torfu. Skrzynki nakrywamy folią lub szybą dla zapewnienia im odpowiedniej wilgoci. Pamiętaj o delikatnym podlewaniu.