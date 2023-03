Numerologia to jedna z nauk ezoterycznych, opierająca się na znaczeniu liczb. Numerolodzy uważają, że za pomocą analizy daty urodzenia oraz analizy numerologicznej imienia i nazwiska można przygotować opis charakteru, predyspozycji i osobowości oraz dokonać prognoz w różnych dziedzinach życia. Podstawą do wykonania takiej analizy jest znajomość swojej liczby numerologicznej.

Co ciekawe, numerologia wkracza nawet w świat cyfrowy - w czasach zdominowanych przez komputery, laptopy i telefony, bez których większość z nas nie wyobraża już sobie życia, również możemy korzystać z tej wiedzy.

Numerolodzy sądzą, że ciąg liczb tworzących numer telefonu może mieć wpływ na nasze życie. Wystarczy poznać wibrację numerologiczną telefonu i właściwie ją odczytać! W tym celu należy zsumować wszystkie znajdujące się w numerze telefonu liczby. Jak to zrobić?

Przykład:

Jeżeli twój numer telefonu to 667 754 880, wykonujemy proste działanie: 6+6+7+7+5+4+8+8+0 = 51, czyli 5+1=6. Numerologiczna liczba właściciela telefonu to 6.

Co oznacza twój numer telefonu? Mówi o tobie więcej niż myślisz!

Gdy już znamy swoją liczbę związaną z numerem telefonu, wystarczy poznać jej charakterystykę i dowiedzieć się, jak na nas wpływa!

Numerologiczna 1

Jesteś bardzo kreatywną osobą. Nieustannie przesuwasz granice, podnosisz sobie poprzeczkę i bierzesz sprawy w swoje ręce. Jesteś zmotywowany i ambitny, ludzie myślą o tobie, że jesteś prawdziwym wojownikiem. Rozumiesz świat na znacznie głębszym poziomie niż większość ludzi, a to naprawdę przynosi ci korzyści na dłuższą metę.

Numerologiczna 2

Jesteś osobą, która wydaje się mieć podwójną osobowość. Jesteś kimś innym dla tych, których kochasz i zupełnie innym dla tych, których nie lubisz. Jesteś osobą, która ma tendencje do bycia trochę niedocenianą. Jesteś bardzo silny, ale większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Lubisz działać samodzielnie i nie pozwalasz innym wchodzić sobie w paradę. Stawianie granic przychodzi ci naturalnie.



Numerologiczna 3

Jesteś osobą, która ma wielowymiarową osobowość. Zdajesz się widzieć życie z różnych perspektyw. Potrafisz wyciągać wnioski na podstawie różnych opinii - bierzesz pod uwagę każdą, nawet przeciwną twoim przekonaniom. Jesteś kimś, kto ufa ludziom. Wyrażasz silne emocje, nie boisz się tego, a nawet... nie może się powstrzymać. Masz bardzo interesującą wyobraźnię i jesteś bardzo towarzyski. Większość ludzi lubi twoje poczucie humoru i uważa cię za uroczego człowieka.



Numerologiczna 4

Jesteś osobą, która jest świadoma tego, co dzieje się wokół. Podobnie jak w przypadku czterech kierunków, które podsumowują wszystkie możliwości, tak w przypadku numerologicznej czwórki mówi się, że bierze pod uwagę i rozumie potrzeby dosłownie każdego. Jako osoba wiesz, co cię napędza lub co cię powstrzymuje od działania. Jesteś bardzo cierpliwą i godną zaufania osobą. Ciężko pracujesz i bierzesz na siebie bardzo dużo. Nie lubisz się chwalić i zwracać na siebie uwagi. Jesteś dość zamknięta. Możesz wiele, masz ogromne możliwości, ale wolisz pozostać w cieniu.



Numerologiczna 5

Jesteś typem osoby, która wydaje się łączyć wszystkie żywioły i uczucia. Mówi się, że twoja osobowość obejmuje pięć podstawowych składników życia, którymi są ogień, woda, ziemia, serce i powietrze. To tworzy rdzeń istnienia. Masz wszystko, by osiągnąć sukces i żyć, jak tylko sobie wymarzysz. Jesteś bardzo hojnym człowiekiem. Jesteś kimś, kto lubi podejmować ryzyko i czasami naprawdę trudno ci usiedzieć w miejscu. Jesteś osobą niezwykle niezależną.



Numerologiczna 6

Jesteś typem osoby, która uwielbia zanurzać się w ciemniejszej stronie życia. Nie ma tym nic złego. Ale umiesz sięgać do tych ciemnych zasobów, potrafisz zniszczyć każdego, kto wydaje się zagrażać tobie lub komuś ci bliskiemu. Jednocześnie jesteś pełen empatii i współczucia. Jesteś bardziej niż chętny do ciężkiej pracy i obrony tych, którzy nie mogą się bronić sami. Bardzo się angażujesz w życie najbliższych ci osób i przejmujesz kontrolę nad większością rzeczy, których doświadczają. Jesteś bardzo wyjątkową osobą.



Numerologiczna 7

Najprawdopodobniej jesteś bardzo introwertyczny. Jesteś kimś, kto lubi przebywać w świecie książek, bardziej niż w rzeczywistości. Nie cierpisz plotek. Często zdarza się, że nawet najbliżsi ci ludzie cię nie rozumieją. Masz bardzo tajemniczą osobowość. Z jednej strony czarujący, jasny i gładki, z drugiej zaś świetnie potrafisz ukryć własne tajemnice. Twój niewinny uśmiech potrafi być zwodniczy. To wszystko sprawia, że ludzie wciąż o tobie gadają. Nie potrafią cię przejrzeć.



Numerologiczna 8

Jesteś typem osoby, która wydaje się mieć szeroko zakrojone, dobrze przemyślane pomysły. Jesteś kimś, kto ceni sobie sensowną wymianę pomysłów. Nade wszystko cenisz sobie czas z bliskimi. Jesteś kimś, kto pracuje znacznie ciężej niż powinien. Jesteś też bardzo zmotywowany i ambitny. Masz też silne umiejętności przywódcze.



Numerologiczna 9

Jesteś typem osoby, która wydaje się być niezwykle zorientowana na szczegóły. Jesteś skrupulatnym perfekcjonistą, który wydaje się ciągle szukać ideału. Masz tendencję do dążenia do doskonałości w prawie wszystkim, co robisz. Przy tym jesteś bardzo utalentowany, co pozwala ci być doskonałym w wielu dziedzinach. Ludzie często ci zazdroszczą.



