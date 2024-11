ZUS wypłaci nawet 30 tys. zł. Wystarczy jeden wniosek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że istnieje możliwość wypłaty środków zgromadzonych przez zmarłą osobę na OFE oraz subkontach ZUS. Chodzi o środki, które zgromadziła ona przed osiągnięciem wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Jeśli zmarła osoba cały czas pracowała i nie przeszła na emeryturę, to jej bliscy również mają prawo do pieniędzy, które odłożyła.

Subkonto w ZUS i OFE: Co należy wiedzieć?

Subkonto w ZUS to tak zwany II filar. W polskim systemie emerytalnym każdy z ubezpieczonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ma swoje własne, indywidualne konto. To zakładane jest na podstawie pierwszego zgłoszenia do ubezpieczeń, np. podczas podejmowania pierwszej pracy. W ramach tego konta od 1 maja 2011 roku ZUS prowadzi także subkonto.