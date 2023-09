Czy można wypłacić pieniądze z subkonta za życia? Sprawdź, kto i kiedy może to zrobić

Subkonto w ZUS jest częścią konta ubezpieczonego, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi dla członków Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) i dla tych osób, które nie przystąpiły do OFE, ale urodziły się po 1968 roku. ZUS ujawnił, że na subkontach zgromadzonych jest średnio po 29 tysięcy złotych, przy czym średnio więcej pieniędzy odłożone mają kobiety. Czy środki te można wypłacić jeszcze za życia i czy można je odziedziczyć?

Czy można wypłacić pieniądze z subkonta za życia?

Kiedy można wypłacić pieniądze z subkonta? Po osiągnięciu wieku emerytalnego zarówno środki zgromadzone na koncie, jak i subkoncie stanowią podstawę do obliczenia wysokości emerytury , i są wypłacane w formie świadczenia emerytalnego.

Warto jednak wiedzieć, że środki na subkoncie dzielone są też w określonych sytuacjach. Ma to miejsce w przypadku:

rozwodu,

unieważnienia małżeństwa,

ustania wspólnoty majątkowej w czasie trwania małżeństwa,

umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej,

śmierci osoby, dla której ZUS prowadzi subkonto.

Małżonek ma więc prawo żądać podzielenia środków zgromadzonych na subkoncie i w OFE — zarówno w czasie trwania procesu rozwodowego, jak i po uzyskaniu rozwodu. Podobnie jest w sytuacji, gdy ustanie wspólnota majątkowa lub dojdzie do unieważnienia małżeństwa. Środki można też wypłacić, gdy mamy prawo do ich dziedziczenia.

Jak odzyskać pieniądze z subkonta ZUS?

Nie wszyscy mają prawo do dziedziczenia pieniędzy z subkonta ZUS. Przede wszystkim prawo takie ma żyjący małżonek zmarłego, a jeśli zmarły był osobą samotną lub wdową/wdowcem, pieniądze mogą po nim odziedziczyć osoby wcześniej do tego przez niego wskazane lub ustawowi spadkobiercy. Jeśli bowiem zmarły nie wyznaczył osób, które odziedziczą fundusze zebrane na subkoncie, środki te wejdą w skład spadku.

By jednak je odzyskać, trzeba złożyć odpowiednie dokumenty w placówce ZUS lub w OFE. Do wniosku trzeba dołączyć:

skrócony odpis aktu zgonu,

potwierdzenie bycia spadkobiercą,

dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (w razie potrzeby),

prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,

kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

Jaki wniosek o wypłatę z subkonta ZUS należy złożyć, by otrzymać pieniądze? Dostępny jest on na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. We wniosku trzeba będzie wpisać swoje dane osobowe, a także dane osoby ubezpieczonej, z której subkonta nastąpi wypłata.