Spis treści: Dlaczego skrzydłokwiat więdnie? Najczęstsze błędy w pielęgnacji Jak prawidłowo podlewać skrzydłokwiat? Czy zwiędnięty skrzydłokwiat da się uratować? Domowa odżywka do skrzydłokwiatu

Dlaczego skrzydłokwiat więdnie? Najczęstsze błędy w pielęgnacji

Skrzydłokwiat zaczyna więdnąć, gdy zbyt rzadko lub nieodpowiednio go podlewamy. Za sucha gleba w doniczce może powodować, że woda przez nią przelatuje, a roślina nie jest w stanie jej przyswoić. Inną przyczyną jest przelewanie skrzydłokwiatu, który jest bardzo podatny na gnicie korzeni.

Jak prawidłowo podlewać skrzydłokwiat?

Latem skrzydłokwiat należy podlewać odstaną wodą 2-3 razy w tygodniu po tym, jak wierzchnia warstwa przeschnie. Zimą zabieg wystarczy wykonać raz w tygodniu. Roślinę powinno się podlewać powoli, spokojnym strumieniem od góry, tak by nie moczyć liści ani kwiatów. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest moczenie od dołu - doniczkę zanurz na 15-20 minut w wodzie, a następnie usuń nadmiar wody, kładąc ją np. na papierowym ręczniku.

Czy zwiędnięty skrzydłokwiat da się uratować?

Jeśli skrzydłokwiat nagle marnieje, należy wyjąć go z doniczki wraz z bryłą ziemi i sprawdzić przyczynę. Jeśli całość jest zbyt sucha, roślinę wystarczy namoczyć w wodzie. W przypadku nadgnitych korzeni, należy odciąć ich końce, a roślinę przesadzić do nowej gleby. W doniczce powinna być także solidna warstwa drenażu.

Skrzydłokwiat to jedna z najpopularniejszych i najbardziej lubianych roślin w Polsce 123RF/PICSEL

Domowa odżywka do skrzydłokwiatu

Skrzydłokwiat może też marnieć, jeśli brakuje mu niezbędnych składników odżywczych. Dlatego warto regularnie podlewać go naturalną odżywką. Zrobisz ją na bazie łupin cebuli. 2 garście łupin wystarczy umieścić w szklanym słoiku i zalać litrem przegotowanej letniej wody. Naczynie trzeba zamknąć i umieścić w ciemnym miejscu na dobę. Po tym czasie wystarczy jedynie przecedzić płyn i podlewać nim skrzydłokwiat raz w tygodniu. Naturalna odżywka jest bogatym źródłem wapnia, miedzi i żelaza. Można nią podlewać także storczyki.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

Chryzantemy. Warto ich nie wyrzucać po długim weekendzie Polsat Polsat