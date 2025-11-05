Zwiędły skrzydłokwiat szybko odżyje i rozkwitnie. Wlej naturalną odżywkę
Skrzydłokwiat podbił serca wielu osób ceniących eleganckie i delikatne rośliny doniczkowe. Zdrowy okaz zachwyca intensywnie zielonymi i błyszczącymi liśćmi, a także śnieżnobiałymi okazałymi kwiatami. To jednak nie koniec zalet - skrzydłokwiat świetnie oczyszcza powietrze ze szkodliwych pyłów i zarodników pleśni. Działa też nawilżająco, a według niektórych wierzeń przynosi szczęście. Niestety już niewielkie błędy w pielęgnacji mogą prowadzić do więdnięcia rośliny. Sprawdź, jak przywrócić skrzydłokwiatowi dawny wigor i zyskać niebanalną dekorację mieszkania.
Spis treści:
- Dlaczego skrzydłokwiat więdnie? Najczęstsze błędy w pielęgnacji
- Jak prawidłowo podlewać skrzydłokwiat?
- Czy zwiędnięty skrzydłokwiat da się uratować?
- Domowa odżywka do skrzydłokwiatu
Dlaczego skrzydłokwiat więdnie? Najczęstsze błędy w pielęgnacji
Skrzydłokwiat zaczyna więdnąć, gdy zbyt rzadko lub nieodpowiednio go podlewamy. Za sucha gleba w doniczce może powodować, że woda przez nią przelatuje, a roślina nie jest w stanie jej przyswoić. Inną przyczyną jest przelewanie skrzydłokwiatu, który jest bardzo podatny na gnicie korzeni.
Jak prawidłowo podlewać skrzydłokwiat?
Latem skrzydłokwiat należy podlewać odstaną wodą 2-3 razy w tygodniu po tym, jak wierzchnia warstwa przeschnie. Zimą zabieg wystarczy wykonać raz w tygodniu. Roślinę powinno się podlewać powoli, spokojnym strumieniem od góry, tak by nie moczyć liści ani kwiatów. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest moczenie od dołu - doniczkę zanurz na 15-20 minut w wodzie, a następnie usuń nadmiar wody, kładąc ją np. na papierowym ręczniku.
Czy zwiędnięty skrzydłokwiat da się uratować?
Jeśli skrzydłokwiat nagle marnieje, należy wyjąć go z doniczki wraz z bryłą ziemi i sprawdzić przyczynę. Jeśli całość jest zbyt sucha, roślinę wystarczy namoczyć w wodzie. W przypadku nadgnitych korzeni, należy odciąć ich końce, a roślinę przesadzić do nowej gleby. W doniczce powinna być także solidna warstwa drenażu.
Domowa odżywka do skrzydłokwiatu
Skrzydłokwiat może też marnieć, jeśli brakuje mu niezbędnych składników odżywczych. Dlatego warto regularnie podlewać go naturalną odżywką. Zrobisz ją na bazie łupin cebuli. 2 garście łupin wystarczy umieścić w szklanym słoiku i zalać litrem przegotowanej letniej wody. Naczynie trzeba zamknąć i umieścić w ciemnym miejscu na dobę. Po tym czasie wystarczy jedynie przecedzić płyn i podlewać nim skrzydłokwiat raz w tygodniu. Naturalna odżywka jest bogatym źródłem wapnia, miedzi i żelaza. Można nią podlewać także storczyki.
