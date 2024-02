Spis treści: 01 Skutki nieodpowiedniego podlewania roślin

Skutki nieodpowiedniego podlewania roślin

Pytając florystów o jeden z najczęstszych błędów pielęgnacyjnych powtarzanych w uprawie roślin, na ogół wskażą niewłaściwe podlewanie. Zdarza się, że przez wiele tygodni nie nawadniamy ich w ogóle. Po czasie chcemy zrekompensować zbyt suche warunki, co prowadzi do gromadzenia się nadmiaru wody. Warto pamiętać, że nie każda roślina dobrze zniesie takie traktowanie.

Dlaczego przelanie roślin doniczkowych jest szkodliwe? Woda, której używamy do podlewania, nie osiada w wierzchnich warstwach podłoża. Zamiast tego spływa wprost do korzeni, utrudniając gatunkom pobieranie tlenu. To prosta droga do uduszenia ulubionego okazu. Bardzo szybko zauważymy, że liście i kwiaty zaczną więdnąć oraz opadać, a także padną ofiarą szkodników.

Kuchenny niezbędnik w doniczce

Jeśli nie ufamy swojej pamięci i nie jesteśmy pewni co do tego, czy na pewno zadbamy o regularne i właściwe podlewanie kwiatów, posłużmy się regulatorami nawodnienia. Sklepy ogrodnicze wprost prześcigają się w oferowaniu coraz to nowych rozwiązań. Jeśli jednak nie chcemy od razu inwestować w kosztowne produkty, sięgnijmy po zwykłą gąbkę do mycia naczyń. Co należy z nią zrobić?

Zdjęcie Gąbka do mycia naczyń w doniczce wchłonie nadmiar wody z podlewania / 123RF/PICSEL

Zanim przesadzimy zakupioną lub długo rosnącą roślinę do nowej doniczki, wyłóżmy jej dno pociętymi kawałkami gąbki do mycia naczyń. W kolejnym kroku wsypujemy porcję ziemi i umieszczamy wybrany okaz. To prosty trik na utrzymanie prawidłowego poziomu wilgoci w glebie. W sytuacji, kiedy przypadkiem nalejemy do doniczki zbyt dużo wody, gąbka pochłonie nadmiar, chroniąc roślinę przed zgniciem. Patent zadziała także wtedy, gdy całkowicie wyleci nam z głowy, że już czas na podlewanie. Roślina sama pobierze zmagazynowaną wilgoć z gąbki.

Jak uratować przelane rośliny doniczkowe?

Przypadkowe przelanie ulubionej rośliny doniczkowej nie jest jeszcze powodem do nadmiernej paniki. Jeśli zareagujemy szybko, mamy szansę naprawić sytuację. Znawcy roślin doradzają, by natychmiast wyjąć źle potraktowany okaz z doniczki, usunąć całkowicie stare podłoże i opłukać korzenie pod letnią wodą. W kolejnym kroku oczyszczamy roślinę z części, które zdążyły już zwiędnąć lub uschnąć.

Jeśli nie wszystkie korzenie zaczęły gnić, roślina ma szansę się odbudować. Wystarczy, że posadzimy ją w świeżym i lekko wilgotnym podłożu. Co ciekawe, całkiem realne jest ożywienie także rośliny, która straciła wszystkie korzenie. U niektórych gatunków jesteśmy w stanie pozyskać część naziemną i z czasem ją ukorzenić. Często podawanymi przykładami są m.in. hoja oraz fiołki afrykańskie.

