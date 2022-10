Spis treści: 01 Jak wyczyścić czajnik z zewnątrz?

02 Jak wyczyścić czajnik z zewnątrz bez druciaka?

Jak wyczyścić czajnik z zewnątrz?

Co zrobić z zatłuszczonym czy przypalony czajnikiem ze stali nierdzewnej? Niektórzy, patrząc na zabrudzenia, nie wierzą, że jakiekolwiek metody coś pomogą. Decydują się zazwyczaj na wyrzucenie starego czajnika i zakup nowego. Warto jednak spróbować metod, których skuteczność potwierdza niejedna gospodyni.

Jeden z popularnych sposobów to ten, w którym wykorzystamy do czyszczenia czajnika z zewnątrz sodę. Jak to zrobić? Na mokrą ściereczkę wysyp ok. 2 łyżeczki sody, a następnie wcieraj ją w czajnik. Soda ma działanie złuszczające i świetnie poradzi sobie z usunięciem osadu z czajnika, rozpuści także tłuszcz. Szybko, tanio i bez chemicznych środków.

Reklama

Czytaj również: Włóż do czajnika i zagotuj. Pozbędziesz się osadu z kamienia

Jak wyczyścić czajnik z zewnątrz bez druciaka?

Zdjęcie Folia aluminiowa ma mnóstwo zastosowań - przyda ci się i w kuchni i w łazience / 123RF/PICSEL

Używanie druciaka, czy innych szorstkich gąbek powoduje zarysowania powierzchni czajnika. Okazuje się, że wystarczy zamienić druciak innym produktem, który także znajdziemy w kuchennej szafce, aby uzyskać zadowalający efekt, bez nieestetycznych zarysowań. Mowa o folii aluminiowej. Czajnik po takim "zabiegu" będzie jak nowy. Folia skutecznie usunie przypalenia i inny brud, którego wcześniej nie udało nam się zlikwidować.

Jak to zrobić? Zwiń folię aluminiową w kulkę wielkości piłki tenisowej. Na powierzchnię czajnika wylej kilka kropli mleczka czyszczącego i chwilę odczekaj. Następnie pocieraj brudne miejsca, zwiniętą w kulkę folią. Spłucz wszystko obficie wodą. Niektórzy radzą, aby po wysuszeniu czajnika, nanieść na jego powierzchnię kilka kropli oleju i wetrzeć go suchą ściereczką. Czajnik nie dość, że będzie czysty, to jeszcze dzięki temu będzie lśnił jak dawniej.

***