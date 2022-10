Strony folii aluminiowej. Do czego służą?

Porady Prześcieradła jak z najlepszego hotelu! Wykorzystaj ten prosty trik w praniu Folia aluminiowa znalazła wiele zastosowań w domu. Bez wątpienia trudno się bez niej obejść. Jest potrzebna podczas przygotowywania potraw w piekarniku i sprawdza się w trakcie pieczenia mięs, ryb oraz warzyw. Poza tym dzięki niej można przechowywać żywność w lodówce i mieć pewność, że jedzenie nie przejdzie zapachem innych produktów.

Podczas korzystania z folii warto mieć na uwadze, że ma ona dwie strony - błyszczącą i matową. Ta pierwsza trzyma ciepło. Wystarczy więc owinąć potrawę błyszczącą stroną od środka, by mieć pewność, że nie wystygnie zbyt szybko. Ta strona zalecana jest również podczas przygotowywania potraw z grilla oraz piekarnika.

Natomiast matowa strona folii aluminiowej przydaje się podczas przechowywania żywności w lodówce. Dzięki niej zostaje ograniczony dostęp ciepła, a świeżość potrawy zostaje przedłużona.

By pozbyć się osadu ze srebrnej biżuterii, czy też innych przedmiotów wykonanych ze srebra, warto wykorzystać folię aluminiową

Dlaczego lepiej nie owijać kanapek folią aluminiową?

Wiele osób przygotowując kanapki do pracy, szkoły, czy też na dłuższą wyprawę, nie wyobraża sobie nie owinąć ich w folię aluminiową. Coraz częściej słychać jednak głosy mówiące o tym, by pod żadnym pozorem tego nie robić. Wszystko przez to, że znajdujący się w foli glin po pewnym czasie przenika do żywności.

Jak się okazuje, organizm jest w stanie wydalić wraz z moczem niewielkie ilości glinu. Jeśli jednak przyjmujemy go zbyt dużo, może dojść do jego odkładania. To wszystko prowadzi do wielu chorób takich jak np. Alezheimer, czy osteoporoza. Poza tym może ucierpieć układ odpornościowy, a także jelita oraz trzustka.

Warto podkreślić, że folia aluminiowa nie powinna być używana do przechowywania kwaśnych potraw. Nie może mieć kontaktu m.in. z cytrusami, kiszoną kapustą oraz kiszonymi ogórkami. Poza tym trzeba pamiętać, by nie używać folii aluminiowej do podgrzewania potraw w kuchence mikrofalowej, a także unikać przykrywania nią produktów znajdujących się w metalowej misce.

Kulka folii aluminiowej może pomóc w walce z elektryzującymi się ubraniami

Nietypowe zastosowania folii aluminiowej

Nie da się ukryć, że folia aluminiowa na dobre zagościła w wielu domach. Ma ona o wiele więcej zastosowań niż te wymienione wyżej.

Przede wszystkim można ją wykorzystać do naostrzenia nożyczek. Wystarczy pociąć nimi kilka arkuszy folii i gotowe. Poza tym po letnim grillowaniu jest idealna do wyczyszczenia rusztu. Zwinięta w kulkę folia aluminiowa staje się skutecznym narzędziem do pozbycia się wszelkich zabrudzeń i przypaleń. Kilkuminutowe pocieranie nią grilla sprawi, że będzie wyglądać jak nowy. Przyda się również podczas szorowania zabrudzonych garnków oraz piekarnika, a także żelazka.

Folia aluminiowa jest również chętnie wykorzystywana przez panie, które samodzielnie w domowym zaciszu wykonują hybrydową stylizację paznokci. Przydaje się podczas zdejmowania lakieru. Ich sposób polega na owijaniu paznokci nasączonym w acetonie wacikiem i następnie zabezpieczeniu go folią aluminiową. Dzięki temu mają pewność, że płyn ma kontakt z hybrydą i skutecznie ją rozpuszcza.

Wiele osób stosuje folię aluminiową podczas prasowania. Wystarczy obić nią deskę, a następnie na warstwę folii założyć pokrowiec. Okazuje się, że dzięki temu można o wiele prościej pozbywać się wszelkich zagnieceń z ubrań. Wszystko przez to, że folia jest w stanie odbijać ciepło, a co za tym idzie, sprawiać, że tkaniny szybciej się nagrzewają.

Poza tym folią aluminiową można w prosty sposób zabezpieczyć lodówkę przed zabrudzeniami. Wystarczy wyłożyć nią półki. W momencie wylania się jakiego produktu trzeba będzie jedynie wymienić arkusz folii na nowy.

Pojawiają się głosy, by kanapek nie owijać folią aluminiową

By pozbyć się osadu ze srebrnej biżuterii, czy też innych przedmiotów wykonanych ze srebra, warto wykorzystać folię aluminiową. Należy wyłożyć nią szklane naczynie, a następnie wlać do niego przygotowany wcześniej roztwór na bazie jednego litra wody i pięciu łyżeczek soli. Kolejnym krokiem jest włożenie srebrnych przedmiotów i pozostawienie ich w roztworze do jego całkowitego ostygnięcia. Nieestetyczny nalot zacznie się osadzać na folii, a srebro będzie wyglądało jak nowe.

Ponadto warto mieć na uwadze, że folia aluminiowa jest w stanie poradzić sobie z rdzą. Pocieranie nią zardzewiałego przedmiotu to łatwy sposób na pozbycie się tego osadu. Folia aluminiowa pomoże również w walce z elektryzującymi się ubraniami. Wystarczy wrzucić do bębna pralki wraz z praniem zwiniętą kulkę foli aluminiowej i gotowe.

Coraz więcej osób podczas sezonu grzewczego rezygnuje ze sklepowych ekranów zagrzejnikowych i korzysta z folii aluminiowej. Emitowane przez kaloryfery ciepło jest kierowane w stronę ścian i przez nie pochłaniane. Dzięki włożonej za grzejnik foli można odbić ciepło i skierować je w stronę wnętrza pomieszczenia.

