Prawosławni świętują Wielkanoc później niż katolicy. W 2022 roku różnica będzie jednak niewielka. Prawosławna Wielkanoc wypada 24 kwietnia, czyli tydzień po tym, gdy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ogłoszone zostanie w katolickich kościołach. Dzieje się tak, ponieważ prawosławne odmierzają czas na kalendarzu juliańskim.

Wielkanoc prawosławna a katolicka. Jakie są różnice?

Wielkanoc prawosławna różni się od katolickiej nie tylko terminem, lecz także zwyczajami oraz niektórymi potrawami, które znajdują się na świątecznym stole. W prawosławiu Wielkanoc jest określana mianem Paschy, Zmartwychwstania Chrystusowego, ale też Zmartwychwstania Pańskiego lub Paschą Chrystusową. Jest to najważniejsze ze świąt w kalendarzu liturgicznym, tzw. "święto świąt".

Reklama

Zdjęcie Prawosławni wierni rozpoczęli Wielki Tydzień! / 123RF/PICSEL

Podobnie jak w katolicyzmie, w prawosławiu przygotowania do świąt wielkanocnych rozpoczynają się od 40-dniowego postu. W Wielką Sobotę prawosławni, tak jak katolicy, święcą pokarmy, a zawartość koszyczka nie różni się zbytnio od tego, który przynoszony jest do świątyń katolickich. Powinny się w nim znaleźć jajka (z reguły są to ręcznie malowane pisanki), chleb, sól, wędlina i obowiązkowo pascha. W nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wielkanocną w cerkwi odprawiana jest uroczysta Jutrznia paschalna, czyli uroczyste nabożeństwo, podczas którego wierni okrążają kościół, a pop (kapłan) trzy razy uderza krzyżem w drzwi budynku, co symbolizuje odsunięcie kamieni z grobu Pańskiego. Mszę kończy namaczanie wiernych świętym olejem.

W Niedzielę Wielkanocną prawosławni wierni pozdrawiają się słowami "Chrystus zmartwychwstał - Zaprawdę zmartwychwstał". Jest to dzień spotkań z najbliższymi i świętowania zmartwychwstania Jezusa. Śniadanie wielkanocne jest uroczyste i rozpoczyna się oczywiście od podzielenia się poświęconym jajkiem. Na stole musi pojawić się pascha, czyli potrawa z białego sera, utartego z masłem, żółtkami i bakaliami. Ponadto w Wielkanoc prawosławną nie występują symbole takie jak: baranki, zające czy kurczaczki. Są za to pisanki - ozdoba paschalnego stołu i podarunek dla bliskich.

Życzenia na Wielkanoc prawosławną 2022 - poważne

Zdjęcie Życzenia wielkanocne dla prawosławnych. Poważne, krótkie, śmieszne / 123RF/PICSEL

Życzenia są nieodłącznym elementem świąt wielkanocnych. Nawet kilka krótkich, przemyślanych fraz może sprawić radość twoim bliskim, niezależnie od odległości, jaka was dzieli. Trzeba jednak pamiętać o tym, że życzenia wielkanocne muszą być dostosowane do charakteru odbiorcy oraz poczucia humoru.

Alleluja! Przyjmij życzenia z okazji Wielkanocy: spokoju, nadziei na lepsze jutro i wiary w to, że dobre dni niedługo nadejdą.

***

Wielkanoc to czas nadziei. Niech nasza nadzieja będzie coraz większa, a wszystkie problemy odejdą w niepamięć.

***

Z okazji nadchodzących świąt

składamy najlepsze życzenia,

- niech w to Święto Paschy

spłynie na Was miłość i spokój

oraz radość z odradzającego się życia.

***

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

niech każdy dzień będzie błogosławiony,

a Niedziela Wielkanocna niech przyniesie nadzieję

na lepsze jutro - niech każdy dzień opromienia

łaska i pokój Jezusa Chrystusa!

Rymowane życzenia wielkanocne prawosławne 2022

Zdjęcie Jakie życzenia dla prawosławnych będą odpowiednie? / 123RF/PICSEL

Nie masz pomysłu na rymowane życzenia wielkanocne dla prawosławnych? Przygotowaliśmy propozycje gotowych wierszyków do wysłania SMS-em lub przez Facebooka.

Alleluja dziś śpiewajmy,

Bogu cześć i chwałę dajmy,

Bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel,

Tego świata Odkupiciel.

Zdrowia, szczęścia, powodzenia

To najszczersze są życzenia.

***

Gdy wiosna już w pełnym rozkwicie,

gdy po śnie zimowym budzi się życie,

obchodzimy święta Wielkiej Nocy,

radośnie świętujemy i wszyscy się weselimy,

wszystkiego najlepszego sobie życzymy!

Przyjmij i Ty skromne życzenia,

uśmiechu, radości i powodzenia.

***

Z okazji świąt wielkanocnych,

życzę samych spotkań owocnych,

życzę dużo spokoju i radości,

niech te dni upłyną w miłości.

Niech świąteczny spokój na długo pozostanie,

niech to, co najważniejsze, wszystko się stanie!

Śmieszne życzenia wielkanocne dla prawosławnych

Zdjęcie Życzenia na Wielkanoc prawosławną 2022 : Skorzystaj z naszych gotowych propozycji! / 123RF/PICSEL

Śmieszne i zabawne życzenia wielkanocne będą idealne dla przyjaciół oraz członków rodziny z poczuciem humoru. Wybraliśmy krótkie, rymowane wierszyki, które na pewno przypadną im do gustu.

Pachnącej babeczki,

Tłustej kiełbaski,

Kolorowych jajek,

Smacznych potraw,

Mocnego chrzanu,

Dużo wódki.

Chrystus Zmartwychwstał!

***

Wiosna idzie, z nią święta,

ktoś o Tobie pamięta,

życzy jajek kolorowych

i kurczaków odjazdowych,

pyszne ciasta jedz na zdrowie

i miej wciąż zielono w głowie!

***

Mówi królik do baranka,

jaka piękna ta pisanka.

Wtem z jajeczka wyszła kurka,

nastroszyła swoje piórka,

a baranek ciągle byczy,

że Wesołych wszystkim życzy.

***

Zobacz również:

Ile pieniędzy dać na komunię do koperty w 2022 roku?