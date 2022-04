Ile pieniędzy dać na komunię do koperty w 2022 roku?

Życie i styl

Dołącz do nas:

Ile na komunię 2022 powinni dać chrzestni, dziadkowie i pozostali goście? To pytanie, co roku zadaje sobie rodzina zaproszona na uroczystość. Co prawda, nie istnieje jedna konkretna kwota, jaką powinno się przeznaczyć na prezent z okazji komunii świętej, ale wielu Polaków obawia się, że popełni faux-pas, wydając na upominek zbyt mało pieniędzy. Wyjaśniamy więc, ile wypada włożyć do koperty na komunię w 2022 roku.

Zdjęcie Ile dać do koperty na komunię w 2022 roku? Średnie kwoty zmieniają się przez lata / 123RF/PICSEL