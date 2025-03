Co obniża poziom inteligencji? Ekspertka wskazuje dwa największe zagrożenia

Czy inteligencja to coś, z czym się rodzimy i co pozostaje na stałym poziomie przez całe życie? Niekoniecznie. Wbrew powszechnemu przekonaniu, poziom IQ może się zmieniać – i to nie zawsze na lepsze. Nasz styl życia, codzienne nawyki i sposób, w jaki stymulujemy swój umysł, mają ogromny wpływ na kondycję intelektualną. Psycholog, dr Anna Kamza, zwraca uwagę na dwa kluczowe czynniki, które mogą obniżać poziom inteligencji – przeciążenie informacyjne i bierność poznawczą.