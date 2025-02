Z pewnością przynajmniej raz spotkałaś na swojej drodze osobę, której intencji nie byłaś pewna. Z trudem rozszyfrowywałaś też sygnały, które do ciebie wysyła. Coś było nie tak, choć większość czasu wydawała się być miła i zainteresowana tym, co mówisz i robisz. Mimo wszystko jakiś głos w środku podpowiadał ci, że nie jest szczera, a wręcz czeka, by coś ci nie wyszło, aby tylko subtelnie "wbić ci szpilkę".