Biżuteria ze specjalnym znaczeniem

Pierścionek jako symbol wiecznej miłości, oddania i przywiązania funkcjonuje w naszej kulturze i tradycji od wieków. Zarówno kształt okręgu - miłość bez początku i końca, materiał z jakiego jest wykonany, a nawet kolor i typ kamienia, którym został ozdobiony - wszystko to ma swoje głęboko zakorzenione znaczenie i symbolikę. Pierścionek zaręczynowy i obrączka to wyraźny i znany na całym świecie sygnał widoczny dla wszystkich, że osoba, której palec przyozdobiony jest świecidełkiem, jest w poważnym związku lub małżeństwie. Zauważony na serdecznym palcu pierścień będzie "odstraszał" adoratorów, obrączka na dłoni mężczyzny zadziała podobnie na szukające romansu kobiety. Od zawsze ten konkretny element biżuterii kojarzony jest z deklaracjami. Ostatnio coraz popularniejsze stały się tak zwane "pierścionki obietnicowe" (promise ring), które zdobyły serca par na całym świecie. Co właściwie oznaczają i dlaczego tak bardzo pokochały je osoby w związkach partnerskich?

Deklaracja bez deklaracji

Promise rings opisywane są jako pokazanie zobowiązania w związku. Niektórzy określają je pierścionkami "przedzaręczynowymi", bo nie zwiastują ślubu, ale sprawiają, że partnerzy mają poczucie wyniesienia relacji na nieco "wyższy" i poważniejszy poziom, bez proszenia o rękę wybranki.

W odróżnieniu od dość sztywnych norm, które obowiązują przy wyborze pierścionka zaręczynowego: mile widziany prawdziwy diament, odpowiednio wysoka kwota zakupu, przyklęknięcie na jedno kolano podczas oświadczyn i wręczania pierścionka oraz zobowiązanie do ślubu w niedalekiej przyszłości - obietnicowe pierścionki są "luźną" interpretacją biżuterii deklaracyjnej.

Promise ring może być wykonany z dowolnego materiału, może mieć ozdoby lub nie, może być wręczony bez specjalnych "fajerwerków", wybrany wspólnie u jubilera. Coraz częściej takie obrączki noszą zarówno kobiety jak i mężczyźni, co ma nieco przypominać małżeństwo, ale de facto nim nie jest. Obietnicowe pierścionki mają za zadanie udowodnić zaangażowanie w związek, wprowadzenie go na inny poziom i dać gwarancję pewności obu stronom.

Malwina, 20-letnia studentka animacji kultury otrzymała obietnicowy pierścionek od swojego chłopaka na pierwszą rocznicę ich związku. - Widziałam ten trend na zagranicznych kontach na TikToku, pokazałam go Mateuszowi i jemu też się to bardzo spodobało. Nie myślę na razie o ślubie, trochę to za wcześnie jak na nasz wiek, ale taki symbol powagi związku uważam że jest świetnym pomysłem. Rocznicę obchodziliśmy w marcu i Mati zaskoczył mnie kwiatami i pierścionkiem. Poczułam się ważna, dostałam takie zapewnienie od niego, że to nie jest tylko zwykłe spotykanie się, a coś więcej - mówi.

Symbol zaangażowania i wierności

Promise ring zapewnia o zaangażowaniu i wierności, ale nie zwiastuje ślubu Canva Pro INTERIA.PL

Nie ma ścisłych reguł co do wyboru palca, na którym będzie noszony promise ring. W zagranicznych publikacjach opisujących trend na obdarowywanie się partnerów obietnicowymi pierścieniami są za to wymienione znaczenia, które niosą za sobą poszczególne palce, choć póki co najczęściej wybierane są palce serdeczne lewej dłoni, czyli dokładnie te same, na których gości pierścionek zaręczynowy.

Ciekawym i oryginalnym pomysłem jest noszenie symbolu zobowiązania związkowego na łańcuszku na szyi i ten sposób wybrała Malwina. - Nie chciałabym słyszeć ciągle pytań o to, czy się zaręczyłam, więc nie zamierzam nosić ringa na palcu jak dziewczyny na TikToku. Na łańcuszku jest nawet bliżej serca i mi to bardzo odpowiada. Planuję podarować męski promise ring mojemu chłopakowi na jego urodziny, bo chcę, żeby też miał to poczucie, że nasz związek jest poważny. Myślę, że to coś pomiędzy zaręczynami a zwykłem “chodzeniem” i daje taki spokój w głowie i stabilizację - twierdzi.

Jedni uznają, że to przesadna kombinacja i szukanie "zapewnienia o wierności bez deklaracji", ale coraz więcej młodych osób w związkach monogamicznych chwali sobie opcję pomiędzy. Obietnica późniejszych zaręczyn i symbol pełnego zaangażowania to ciekawe urozmaicenie i wprowadzenie nieco powagi do relacji młodych osób.

A co wy myślicie o promise ring?

