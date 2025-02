Spadek pewności siebie od czasu do czasu dotyka każdego. Wystarczy gorszy dzień, słabsze samopoczucie, a już analizujemy przesadnie kompletnie błahe wydarzenia, szukamy w sobie winy za niepowodzenia i zastanawiamy się, dlaczego podjęliśmy taką decyzję, a nie inną. O ile zdarza się to sporadycznie, nie będzie to powodem do zmartwienia. Gorzej, jeśli taki sposób myślenia to już schemat, bo może wpłynąć na każdą sferę naszego życia w destrukcyjny sposób, odbierając nadzieję, radość i ograniczać szanse na rozwój.



Nawet jeśli przyjaciele i członkowie rodziny zapewniają cię o twojej wartości, ich czułe słowa nie będą miały żadnej mocy sprawczej. Chęć zmiany swojego podejścia i potrzeba wypracowania pewności siebie powinna wynikać z twojego wnętrza. Na szczęście da się to zrobić, dzięki wprowadzeniu kilku skutecznych zmian w życiu i myśleniu. Oto siedem skutecznych sposobów na to, by przywrócić utraconą pewność siebie.

1. Staw czoła powodom niepewności

Terapeutka Amalia Miralrío twierdzi, że warto zajrzeć w głąb siebie, by poznać przyczynę swojej nieśmiałości i braku pewności siebie. - Często odpychanie od siebie niepewności, tylko ją wzmacnia - twierdzi na łamach serwisu Wondermind. Przemyśl powody swojej nieśmiałości: dlaczego myślisz, że jesteś kiepski w swojej pracy? Skąd bierze się to przekonanie? Czy ma podstawy w prawdziwym życiu, czy to jedynie wytwór twojej wyobraźni? Zmierz się z powodami swojej niepewności i zadaj sobie pytanie, czy rzeczywiście jesteś "słaby, bezwartościowy, gorszy od innych, za mało przebojowy", czy może to jedynie twój wewnętrzny krytyk?

2. Zmień sposób myślenia

Warto zadać sobie kilka kluczowych pytań CanvaPro INTERIA.PL

Gdy wchodzisz w swój standardowy schemat wątpliwości i krytycyzmu, "przekonując się", że nie nadajesz się na stanowisko, na które aplikujesz, albo nie jesteś wystarczająco dobry, by zaprosić kogoś na randkę, postaraj się odwrócić sposób myślenia. Zamiast pogłębiać lęki, spróbuj wymienić powody, przez które nadajesz się i jesteś wystarczający: "jestem zabawna, jestem pracowita, szczera, obowiązkowa, czarująca". Dzięki temu wyrwiesz się ze szponów wątpliwości i nieśmiałości, stopniowo "podkręcając" docenienie siebie i zauważanie w sobie pozytywnych cech.

3. Pytania, które pozwolą ruszyć z miejsca

Terapeutka Aisha R. Shabazz twierdzi, że z powodu braku poczucia własnej wartości, niepewności i auto-krytykanctwa możemy mieć problemy z podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Nieważne, czy chodzi o złożenie wypowiedzenia w pracy, przeprowadzkę czy zakończenie związku, warto zadać sobie tych kilka kluczowych pytań, by wydostać się z "dołka", w którym możemy utknąć z powodu własnego strachu i niezdecydowania:

Co bym zrobił, gdybym nie bał się porażki?

Co tak naprawdę mnie powstrzymuje?

Jakie korzyści przyniesie mi ta decyzja?

Czy to, co mnie martwi, będzie miało znaczenie za rok lub pięć lat?

Dzięki odpowiedzi na te pytania, może okazać się, że odnajdziemy w sobie ukrytą odwagę i chęć do działania.

4. Rozmawiaj z najbliższymi

Otwórz się na najbliższych CanvaPro INTERIA.PL

Dzięki otwarciu się na osoby, na które możesz liczyć: rodzinę i przyjaciół, zaufanie im i podzielenie się z nimi swoimi lękami, możemy odkryć, w jak głębokie “dołki" sami się wpędzamy. - Czasami mówienie o swojej niepewności na głos komuś, kto się o ciebie troszczy, może pomóc ci zrozumieć, jak bardzo jest ona oderwana od rzeczywistości - twierdzi Amalia Miralrío.

Jeśli znajdujesz się w miejscu lub sytuacji, w której potrzebujesz najbliższych, ale nie ma ich obok ciebie, wypróbuj technikę uziemienia, polegającą na tym, by wyobrazić sobie, że mocno stoisz na ziemi, niemal czujesz ziemskie przyciąganie do gruntu, a obok ciebie równie mocno stoi ktoś, na kim możesz polegać. To pomoże ci nie "odlecieć" z myślami zbyt daleko.

5. Przekonaj swoje ciało, że wszystko jest okej

Nieśmiałość ma wpływ na naszą postawę i odbiera siłę naszemu ciału. Spięte barki, przygarbione plecy, zaciśnięte wargi, nerwowe podskubywanie bluzki podkurczanie nóg - to wszystko fizyczne objawy stresu i niepewności. Skup się na tych rzeczach i świadomie rozluźniaj spięte ciało, przekonując je niejako, że wszystko jest w porządku i nikt i nic ci nie zagraża. Dzięki temu twoja postawa będzie inna, nabierzesz więcej siły, a to przełoży się także na zmianę myślenia.

6. Wieczorny rytuał z notesem

Dobrze jest na koniec dnia spisać pozytywne jego aspekty, by się "wzmocnić" CanvaPro INTERIA.PL

Zapisywanie na kartce czy w notesiku pozytywnych momentów z danego dnia, chwil, w których czułeś się spokojny, albo w których wygrałeś ze swoją nieśmiałością sprawi, że nasz mózg zacznie bardziej "brać je do siebie". Naukowcy od dawna przekonują, że to, co zapisujemy, ma większą moc od tego, co jedynie myślimy. Warto zapisywać miłe słowa, komplementy, które otrzymałeś, pochwały od szefa czy dobre myśli i dumę z siebie samego. Wracając do tych zapisków uświadomisz sobie, że jesteś wart o wiele więcej niż próbujesz sobie wmawiać.

7. Zbadaj przyczynę nieśmiałości

Odkrycie, w którym momencie zostało w nas zasiane ziarno niepewności, które rzutuje teraz na całe dorosłe życie, może całkowicie odmienić nasze życie i stać się przełomem w radzeniu sobie z nieśmiałością. Samemu, czy z pomocą terapeuty, warto jest dotrzeć do źródła problemu, by móc się z nim zmierzyć i zrozumieć pochodzenie schematów myślowych, które towarzyszą nam na co dzień utrudniając wiarę w siebie. Czy był to jakiś moment z dzieciństwa? A może jakaś sytuacja z lat szkolnych? Kiedy pierwszy raz zwątpiłeś w swoje możliwości? Autorefleksja i pochylenie się nad tym tematem może być pomocne w przezwyciężaniu niepewności.

