Wpływ relacji pełnych zaufania i szczerości na nasze życie jest bardzo rozległy . Każdy z nas, podczas spotkań z osobami, przy których czujemy się dobrze, odczuwa radość, odprężenie i reguluje nagromadzone emocje. Bliski kontakt z osobami ważnymi dla nas jest kluczowy, by prawidłowo funkcjonować, a nawet, jak udowadniają przeprowadzone badania, poprawić swoje zdrowie.

W 2005 roku australijskie badanie oparte na informacjach dotyczących ponad 300 000 osób wykazało, że wskaźnik przeżycia wzrósł o 50 procent u osób, które miały silniejsze przyjaźnie . Pozytywny wpływ na odporność i zdecydowanie rzadsze zapadanie na choroby cywilizacyjne dają do myślenia. Ilu więc potrzeba bliskich osób, by w pełni korzystać z dobrodziejstw przyjaźni?

Portal społecznościowy Peanut przeprowadził ankietę wśród 5 tys. kobiet, dotyczącą tematu przyjaźni. Wyniki są zaskakujące: 76 proc. uczestniczek ma mniej bliskich przyjaciół niż rok temu. Ponad połowa (52 proc.) stwierdziła, że uważa trzy osoby za "bliskich przyjaciół", a 53 proc. potwierdziło, że jest to idealna liczba tych najbliższych. Badanie wykazało także, że mamy coraz więcej trudności z utrzymaniem zawartych przyjaźni: 65 procent osób, które straciły przyjaciół w ciągu ostatniego roku, przyznało, że ich relacje stały się napięte z powodu zobowiązań związanych z pracą zawodową.

Około jedna trzecia pytanych kobiet (33 proc.) stwierdziła, że ich przyjaźnie ucierpiały z powodu odległości miejsca zamieszkania, 27 proc. stwierdziło, że przyczyną były obowiązki związane z opieką nad dziećmi, a 17 proc. stwierdziło, że na pierwszym miejscu stawiają spędzanie czasu z rodziną niż ze znajomymi. Pomimo odmiennych zdań w temacie hierarchizacji, zdecydowana większość, bo aż 94 proc. respondentek przyznało, że bardzo chciałyby częściej widywać się ze swoimi przyjaciółmi , z kolei 7 proc. kobiet - co bardzo niepokojące - odpowiedziało, że nie mają wokół siebie nikogo, kogo mogłyby uznać za bliską osobę.

Robin Dunbar, profesor psychologii ewolucyjnej na Uniwersytecie Oksfordzkim i twórca liczby Dunbara - określającej liczbę relacji społecznych, jakie dana osoba jest w stanie utrzymać - przynaje, że wyniki ankiety Peanut są podobne do wniosków, jakie on sam wysnuwa badając temat przyjaźni i relacji międzyludzkich w ogóle. Według psychologa każdy z nas ma, lub powinien mieć, tzw. "grono wewnętrzne", składające się z pięciu bliskich osób - zarówno przyjaciół jak i członków rodziny. Taka liczba wynika z naszego ograniczonego kapitału społecznego, czyli możliwości poświęcania czasu i zasobów emocjonalnych innym osobom - bliskim i rozumianym jako społeczeństwo w ogóle. Dzięki dbaniu o wszystkie te relacje, ryzyko zachorowania na depresję maleje niemal do zera, jak wynika z innego jego badania, obejmującego kilkanaście krajów europejskich. Dunbar wykazał w nim, że wszyscy, którzy utrzymywali na dobrym poziomie kontaktowym swoje "grono wewnętrzne", czuli się lepiej zarówno fizycznie jak i psychicznie.