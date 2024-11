W Polsce długość życia różni się w zależności od regionu, a średnia wartość nie jest jednakowa na całym terytorium kraju. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego kobiety w Polsce żyją średnio 82 lata, a mężczyźni 74,7 lat . Jednakże te wartości różnią się między województwami. Przykładowo, w województwie podlaskim i małopolskim ludzie żyją nieco dłużej niż w łódzkim czy śląskim. Ma na to wpływ m.in. dostęp do opieki medycznej, poziom zanieczyszczenia środowiska, a także styl życia, na który wpływają regionalne tradycje i dieta.

Obserwacje i badania dają nam nadzieję na to, że statystycznie będziemy żyć dłużej i dłużej. Gdyby średnia długość życia zwiększała się w takim tempie jak w XX wieku, gdzie na początku stulecia było to 45 lat, a obecnie już 80 lat, prognozy są optymistyczne. Można szacować, że dzieci urodzone na początku XXI wieku mogą spokojnie dożywać 100 lat, a z czasem nawet 120-130 lat. Teoria teorią, ale w praktyce zespół profesora S. Jaya Olanshky’ego z University of Illinois w Chicago powątpiewa w to i uznaje scenariusz za mało prawdopodobny.