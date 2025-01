Ekstrawertyk czy introwertyk? Kilka chwil wystarczy, żeby się przekonać

Testy osobowości są narzędziami psychologicznymi używanymi do oceny cech osobowości danej osoby. Polegają na zbieraniu informacji na temat charakterystycznych cech i zachowań jednostki, co może pomóc psychologom, terapeutom, rekruterom lub badaczom lepiej zrozumieć osobowość badanej osoby. Jednymi z popularniejszych są te, które wskazują czy jesteśmy bardziej intro- czy ekstrawertyczni. I taki właśnie dziś ci proponujemy. Zapraszamy do udziału!