Ile lat ma twój mózg? Sprawdź, co mówi o tobie twój wiek umysłowy

Wiek umysłowy, nazywany również wiekiem psychologicznym lub wiekiem rozwojowym, to pojęcie odnoszące się do poziomu rozwoju umysłowego i psychologicznego danej osoby. Jest to miara, która ocenia zdolności intelektualne, emocjonalne i społeczne danej osoby w stosunku do jej wieku. W praktyce wiek umysłowy jest określany za pomocą różnych testów i skal psychologicznych. Wyniki tych testów pozwalają określić, czy rozwój danej osoby przebiega typowo dla jej wieku, czy może istnieją opóźnienia lub przyspieszenia.

Zdjęcie Jaki jest twój wiek mentalny? / 123RF/PICSEL

Często sam wiek nie jest najlepszym wskaźnikiem dojrzałości życiowej. Istnieją młodzi ludzie, których często określa się jako "stare dusze". Ci młodzi ludzie zazwyczaj wykazują większą dojrzałość niż ich rówieśnicy, są mądrzejsi i pomimo młodego wieku szybko gotowi na odpowiedzialne życie samodzielnie. Z drugiej strony, osoby dorosłe czasami podejmują decyzje, które nie są zgodne z ich poziomem dojrzałości. Mogą być nierozważni i powtarzać te same błędy, pomimo swojego wieku i doświadczenia życiowego, a w obcowaniu wydawać się bardziej nastolatkami, niż dojrzałymi osobami. Jaki jest twój wiek psychologiczny? Sprawdź w naszym quizie.

Test psychologiczny: Ile masz mentalnie lat? Wynik może cię zaskoczyć

