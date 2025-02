Myślenie pozytywne a psychologia pozytywna

Myślenie pozytywne i szeroko pojęty optymizm ściśle wiążą się z psychologią pozytywną. Ten nurt w psychologii jest stosunkowo młody - jego nazwę i założenia opracował współczesny amerykański psycholog i naukowiec - Martin Seligman. Zauważył on, że początkowo zainteresowania psychologii wiązały się wyłącznie z negatywnymi zjawiskami i patologicznymi aspektami życia człowieka, takimi jak stres, fobie czy zaburzenia.

Odpowiedzią na to miała być właśnie psychologia pozytywna, która skupia się na dobrym samopoczuciu i czynnikach, które odpowiadają za poczucie szczęścia. Nie bez przyczyny nawiązuje do prac Arystotelesa, który szczególną wagę przywiązywał do eudaimoni, czyli szczęścia. Bada przede wszystkim te aspekty i czynniki, które odpowiadają za to, że człowiek czuje się szczęśliwy i spełniony. Zalicza się do nich m.in. kreatywność, dobrostan, sens życia, samoregulację, wdzięczność czy rozwijanie mocnych stron.

Czym jest pozytywne myślenie?

Pozytywne myślenie to skupianie się na wartościach, które działają na nas korzystnie (w przeciwieństwie do rzeczy negatywnych, które działają na nas źle i których dla siebie nie chcemy). Współcześni badacze są przekonani, że pozytywne myślenie wiąże się z lepszym samopoczuciem psychicznym (np. pomaga budować lepsze relacje) i fizycznym (wzmacnia układ odpornościowy i chroni np. przed infekcjami wirusowymi, obniża poziom szkodliwych hormonów stresu), a nawet przyczynia się do długowieczności.

Badania wykazały, że optymiści żyją średnio o 11-15 proc. dłużej i częściej osiągają wiek 85 lat. Z kolei stres i negatywne podejście do życia uszkadzają fragmenty chromosomów, a nawet zwiększają ryzyko powstawania nowotworów. Dlatego tak ważne jest wyrobienie nawyku pozytywnego myślenia. Według psychologów jest to trudne, ale możliwe. Jak tego dokonać? Poznaj 7 prostych sposobów, od których warto zacząć.

Nie przejmuj się tym, na co nie masz wpływu

Media codziennie bombardują nas dramatycznymi informacjami z całego świata. Kataklizmy, wojny, choroby - na dłuższą metę możemy mieć poczucie, że czyhają na nas jedynie zagrożenia, a świat jest coraz bardziej niebezpieczny. To pierwsze elementy, którymi nie powinniśmy się zamartwiać. Kolejne to np. problemy bliskich osób - jeśli nie mamy większego wpływu na kłótnie w związku rodziców czy nie jesteśmy w stanie pomóc bezrobotnej przyjaciółce, przestańmy się na tym skupiać.

Troszcz się o dobre relacje

Dobre i bliskie relacje stanowią podstawę poczucia szczęścia i satysfakcji z życia. Pielęgnuj więc te, na których najbardziej ci zależy. W miarę możliwości jak najczęściej rozmawiaj z bliskimi osobami. Wspieraj ich, słuchaj, a kiedy potrzebujesz, proś ich o pomoc. Sam autor psychologii pozytywnej podsumował to tak:

Jako profesorowi nie podoba mi się to, ale zalety mózgu - ciekawość, umiłowanie nauki - są słabiej powiązane ze szczęściem, niż zalety międzyludzkie, takie jak życzliwość, wdzięczność czy zdolność kochania. Martin Seligman

Dbaj o dobre relacje i unikaj pesymistów. Może zaczniesz bardziej cieszyć się życiem? 123RF/PICSEL

Praktykuj wdzięczność

Każdy z nas ma problemy, ale to od nas zależy, czy pozwolimy się nimi całkowicie przytłoczyć. Nawet w trudnych sytuacjach warto myśleć przede wszystkim o tym, co dobrego spotyka nas w życiu. Zamiast wściekać się na korki w drodze do pracy, w duchu podziękuj za to, że masz pracę, zwłaszcza jeśli ją lubisz. Każdy aspekt staraj się przełożyć na tę jaśniejszą stronę życia.

Zastanów się, co dla ciebie jest najważniejsze i rozwijaj się, by to osiągnąć

Kluczem do szczęścia jest też realizowanie własnych (a nie cudzych) celów i życie w zgodzie ze sobą. Zastanów się, co tak naprawdę jest dla ciebie ważne i przestań tracić energię na zajmowanie się potrzebami innych. Nawet jeśli marzenia wydają się nieosiągalne (np. wyprowadzka za granicę), to małe kroki w ich kierunku (nauka języka obcego) podnoszą poczucie własnej wartości i nadają sens życiu.

Poznaj i pokochaj siebie

Zaakceptuj swoje wady czy niedostatki, w końcu nikt nie jest idealny. Zamiast wciąż krytykować się za nieśmiałość czy lenistwo, zacznij dostrzegać swoje zalety. Inni cię lubią, masz poczucie humoru, a może po prostu dobre serce? To już świetny punkt wyjścia, by zacząć o sobie dobrze myśleć. Aspekt ten łączy się też ze świadomością własnych emocji. Wielu osobom trudno jest akceptować, że kieruje nimi złość czy strach. Podstawą pozytywnego myślenia jest poznanie tych emocji, refleksja nad tym, co je wywołuje, a na koniec próba panowania nad nimi i wykorzystywania ich do własnych celów.

Otaczaj się optymistami

Na sposób myślenia ogromny wpływ mają otaczający nas ludzie. Nie bez przyczyny mówi się, że "uśmiech zaraża". To po części efekt działania neuronów lustrzanych, które odpowiadają za empatię i wczuwanie się w sytuację drugiej osoby. Niestety może nam to szkodzić, jeśli często przebywamy z marudami, gburami i pesymistami, ponieważ przyczyniają się oni do negatywnego sposobu myślenia. Rozwiązania są dwa - ograniczenie kontaktu lub próba zmiany ich sposobu myślenia. Może nie zdają sobie sprawy, że poczucie szczęścia zależy w dużej mierze od nich samych?

Dbaj o zdrowie

Psychika i fizyczność są nierozłączne, dlatego niezbędne jest też dbanie o swoje ciało. Staraj się wysypiać, regularnie się ruszać i jeść zdrowe rzeczy. Szybko poczujesz różnicę, a pozytywne podejście do życia będzie łatwiejsze do osiągnięcia.

