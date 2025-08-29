Z czego jest zupa miso?

Zupa miso jest przygotowywana z tradycyjnej japońskiej pasty o tej samej nazwie, będącej filarem tamtejszej kuchni. Pastę miso produkuje się ze sfermentowanych ziaren soi, jęczmienia lub ryżu z dodatkiem soli morskiej i drożdży. Jej smak, wygląd oraz zapach różnią się w zależności od regionu, w którym jest produkowana.

Na cechy szczególne pasty mają wpływ także czas fermentacji, jej temperatura oraz oczywiście ilość dodanej soli. Pasta miso może mieć różne kolory w zależności od długości fermentacji - im ciemniejsza, tym jej fermentacja dłuższa, a smak jest bardziej intensywny. Japończycy używają konkretnych rodzajów miso o danej porze roku, biorąc pod uwagę sezonowość produktów.

Jaki smak ma zupa miso?

Smak zupy miso jest określany jako umami. Jego podstawą oprócz pasty miso jest bulion rybny dashi. Pasta dodaje zupie charakterystycznej mętności oraz wzbogaca danie o pełnowartościowe i dobrze przyswajalne białko roślinne. Natomiast bulion rybny zawiera mieszankę suszonych ryb, takich jak młode sardynki czy wędzone bonito oraz suszonych wodorostów i grzybów shiitake.

Za resztę smaku zupy miso odpowiadają liczne dodatki, dobierane w zależności od regionu Japonii lub naszych preferencji. Najczęściej są to m.in. krewetki, ryby, tofu, wodorosty wakame, azjatyckie grzyby czy też warzywa. Zupa miso może być przygotowywana również w wersji wegetariańskiej.

Oryginalny przepis na zupę miso

Do przygotowania tradycyjnej japońskiej są potrzebne:

pasta miso;

3 małe saszetki bulionu dashi;

wodorosty wakame;

sos sojowy;

makaron udon;

grzyby shitake;

szczypiorek;

sezam biały.

Japońska zupa miso 123RF/PICSEL

Do gorącej wody dodajemy bulion dashi i zagotowujemy na małym ogniu. W tym czasie kroimy grzyby shitake (bez nóżek) w cienkie plasterki i dodajemy do bulionu razem z makaronem oraz pokruszonymi wodorostami. Całość gotujemy przez ok. 3-4 minuty. Po tym czasie zdejmujemy bulion z ognia, dodajemy pastę miso i dokładnie mieszamy bulion. Gotową zupę doprawiamy sosem sojowym i przyozdabiamy pokrojonym szczypiorkiem oraz sezamem. Smacznego!

Z czym jeść zupę miso?

Jest ogrom dodatków, z którymi możemy przyrządzić zupę miso. Wszystko zależy tak naprawdę od naszych preferencji w kuchni. Możemy również przygotować zupę miso w wersji wegetariańskiej. Wtedy zamiast na bulionie rybnym, gotujemy zupę na wywarze z wodorostów kombu.

Zupa miso 123RF/PICSEL

Z uwagi na charakterystyczny smak zupy miso istnieją uniwersalne propozycje podania, które wyjątkowo do niej pasują. Zamawiając to danie w restauracji, najczęściej możemy się spotkać z określonymi wariantami np. z tofu i wakame, z łososiem i warzywami (rzepa i marchewka) czy też z kapustą i azjatyckimi grzybami. Najczęściej są one również

Kto powinien jeść zupę miso - jakie ma właściwości?

Jest nazywana najzdrowszą zupą świata. Wszystko za sprawą jej głównego składnika - pasty miso, która zawiera stosunkowo niewiele węglowodanów, przy wysokiej zawartości błonnika oraz łatwo przyswajalnego białka. Jest ona również źródłem wapnia i żelaza - wzmacnia kości oraz pomaga regulować ciśnienie krwi. Paście miso przypisuje się również właściwości odtruwające oraz działanie antynowotworowe.

Pasta miso, jak wszystkie inne produkty fermentowane jest bardzo dobrym źródłem bakterii probiotycznych, które regulują pracę naszych jelit. Dlatego tak ważne jest, aby nie gotować naszego bulionu po dodaniu pasty - wysoka temperatura niszczy te dobroczynne bakterie. Probiotyki poprawiają trawienie i wchłanianie składników odżywczych z pożywienia.

Zupa z dodatkiem pasty miso jest szczególnie polecana dla osób, które cierpią na dolegliwości związane z nieprawidłową pracą jelit np. zespół jelita drażliwego czy zespół nieszczelnego jelita. Jest ona też idealnym źródłem probiotyków dla osób, które nie mogą sięgnąć po inne produkty fermentacji, takie jak kefiry czy jogurty.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 141: Przemek Chudkiewicz INTERIA.PL