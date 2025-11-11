Spis treści: Rezygnowanie z własnych pasji i zainteresowań Zbyt szybkie tempo Patrzenie przez różowe okulary Zbyt szybkie przedstawianie partnera rodzinie i przyjaciołom Mylenie pożądania z miłością Nadmierne dostosowanie się do partnera

Rezygnowanie z własnych pasji i zainteresowań

Miłość może zaatakować znienacka i dosłownie przesłonić cały świat. Zanim jednak dasz się ponieść emocjom, weź głęboki oddech i pomyśl o sobie. Każda nowa znajomość wiąże się z ryzkiem rozstania, a co wtedy ci zostanie? Eksperci radzą, by miłość nie rozwijała się kosztem nauki, pracy czy innych obowiązków. Nie warto rezygnować z dotychczasowych treningów czy kursów, a przede wszystkim z dotychczasowych relacji z rodziną i przyjaciółmi. Oni będą przy tobie zawsze, dopiero poznany mężczyzna niekoniecznie. A poza tym odrobina niezależności i autonomii to klucz do zdrowego związku.

Zbyt szybkie tempo

Mało kto lubi pochopne decyzje i gwałtowne zmiany. Dlatego kiedy poznajesz nową osobę, nie traktuj jej jak kogoś, z kim chcesz spędzić resztę życia. Badania pokazują, że im dłużej rodzi się miłość, tym jest ona trwalsza. Okresy przejściowe, takie jak koleżeństwo czy randki bez zobowiązań mogą być bardzo cenne dla obu stron. Dzięki nim partnerzy mogą bez stresu przekonać się, czy do siebie pasują, czy mają podobne oczekiwania co do przyszłości i system wartości.

Patrzenie przez różowe okulary

Tendencja do idealizowania partnera na początku związku jest normalna. Ważne jednak, by po pierwszych zachwytach dopuścić do głosu także rozum. Obiektywna ocena pozwala zmniejszyć ryzyko rozczarowań na późniejszym etapie. Ważne, by słuchać też opinii najbliższych osób, one mogą widzieć znacznie więcej. Uzmysłowienie sobie wad partnera nie jest niczym złym - eksperci podkreślają, że to dobre wyjście do szczerej rozmowy i trening komunikacji, która jest fundamentem szczęśliwego związku.

Zbyt szybkie przedstawianie partnera rodzinie i przyjaciołom

Badanie z 2023 r. wykazało, że zbyt szybkie przedstawianie partnera rodzinie i przyjaciołom wywiera niepotrzebną presję na poważny związek i wielką miłość. Tymczasem swobodnie rozwijająca się relacja nie kojarzy się ze stresem ani przykrymi zobowiązaniami. W dodatku jeśli wybranek nie spodoba się rodzicom czy najbliższej przyjaciółce, grozi to zarówno kłótnią z bliskimi, jak i większym sceptycyzmem w stosunku do partnera. Znacznie lepiej jest najpierw samemu dobrze się poznać i poczekać na większą bliskość.

Na początku związku miłość łatwo pomylić z pożądaniem 123RF/PICSEL

Mylenie pożądania z miłością

Motyle w brzuchu, bezsenność spowodowana tęsknotą i silnymi emocjami czy brak apetytu to częste objawy zakochania. W takiej chwili jednak łatwo pomylić pożądanie z miłością, a to sprzyja impulsywnym zachowaniom. Jeśli całkowicie wyłączysz myślenie na początku związku, narażasz się na przykre konsekwencje, takie jak silne zaangażowanie w mało wartościowy układ lub bolesne rozczarowanie, gdy on jednak stwierdzi, że nic do ciebie nie czuje.

Nadmierne dostosowanie się do partnera

Psychologowie podkreślają, że szacunek do siebie i trwanie przy własnych przekonaniach znacznie zmniejsza ryzyko wchodzenia w toksyczne relacje czy akceptowanie poważnych wad partnera, takich jak brak szacunku do ciebie czy twoich bliskich. Nie zmieniaj poglądów ani zachowań, by lepiej dopasować się do ukochanego. Kluczem do sukcesu są własne wartości i przynajmniej częściowa autonomia.

