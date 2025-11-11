Sześć błędów na początku znajomości. Źle wróżą na przyszłość
Pierwsze chwile w nowym związku to euforia, zachwyt partnerem i wizja świetlanej przyszłości. Niestety już po kilku miesiącach efekt zauroczenia mija, a problemy i nieporozumienia mogą się wydawać coraz większe. Psychologowie podkreślają, że trwała relacja wymaga zaangażowania i pracy obu stron. Podpowiadają też, jakie kluczowe nawyki znacznie zwiększają szansę na zdrowy i bezpieczny związek.
Spis treści:
- Rezygnowanie z własnych pasji i zainteresowań
- Zbyt szybkie tempo
- Patrzenie przez różowe okulary
- Zbyt szybkie przedstawianie partnera rodzinie i przyjaciołom
- Mylenie pożądania z miłością
- Nadmierne dostosowanie się do partnera
Rezygnowanie z własnych pasji i zainteresowań
Miłość może zaatakować znienacka i dosłownie przesłonić cały świat. Zanim jednak dasz się ponieść emocjom, weź głęboki oddech i pomyśl o sobie. Każda nowa znajomość wiąże się z ryzkiem rozstania, a co wtedy ci zostanie? Eksperci radzą, by miłość nie rozwijała się kosztem nauki, pracy czy innych obowiązków. Nie warto rezygnować z dotychczasowych treningów czy kursów, a przede wszystkim z dotychczasowych relacji z rodziną i przyjaciółmi. Oni będą przy tobie zawsze, dopiero poznany mężczyzna niekoniecznie. A poza tym odrobina niezależności i autonomii to klucz do zdrowego związku.
Zbyt szybkie tempo
Mało kto lubi pochopne decyzje i gwałtowne zmiany. Dlatego kiedy poznajesz nową osobę, nie traktuj jej jak kogoś, z kim chcesz spędzić resztę życia. Badania pokazują, że im dłużej rodzi się miłość, tym jest ona trwalsza. Okresy przejściowe, takie jak koleżeństwo czy randki bez zobowiązań mogą być bardzo cenne dla obu stron. Dzięki nim partnerzy mogą bez stresu przekonać się, czy do siebie pasują, czy mają podobne oczekiwania co do przyszłości i system wartości.
Patrzenie przez różowe okulary
Tendencja do idealizowania partnera na początku związku jest normalna. Ważne jednak, by po pierwszych zachwytach dopuścić do głosu także rozum. Obiektywna ocena pozwala zmniejszyć ryzyko rozczarowań na późniejszym etapie. Ważne, by słuchać też opinii najbliższych osób, one mogą widzieć znacznie więcej. Uzmysłowienie sobie wad partnera nie jest niczym złym - eksperci podkreślają, że to dobre wyjście do szczerej rozmowy i trening komunikacji, która jest fundamentem szczęśliwego związku.
Zbyt szybkie przedstawianie partnera rodzinie i przyjaciołom
Badanie z 2023 r. wykazało, że zbyt szybkie przedstawianie partnera rodzinie i przyjaciołom wywiera niepotrzebną presję na poważny związek i wielką miłość. Tymczasem swobodnie rozwijająca się relacja nie kojarzy się ze stresem ani przykrymi zobowiązaniami. W dodatku jeśli wybranek nie spodoba się rodzicom czy najbliższej przyjaciółce, grozi to zarówno kłótnią z bliskimi, jak i większym sceptycyzmem w stosunku do partnera. Znacznie lepiej jest najpierw samemu dobrze się poznać i poczekać na większą bliskość.
Mylenie pożądania z miłością
Motyle w brzuchu, bezsenność spowodowana tęsknotą i silnymi emocjami czy brak apetytu to częste objawy zakochania. W takiej chwili jednak łatwo pomylić pożądanie z miłością, a to sprzyja impulsywnym zachowaniom. Jeśli całkowicie wyłączysz myślenie na początku związku, narażasz się na przykre konsekwencje, takie jak silne zaangażowanie w mało wartościowy układ lub bolesne rozczarowanie, gdy on jednak stwierdzi, że nic do ciebie nie czuje.
Nadmierne dostosowanie się do partnera
Psychologowie podkreślają, że szacunek do siebie i trwanie przy własnych przekonaniach znacznie zmniejsza ryzyko wchodzenia w toksyczne relacje czy akceptowanie poważnych wad partnera, takich jak brak szacunku do ciebie czy twoich bliskich. Nie zmieniaj poglądów ani zachowań, by lepiej dopasować się do ukochanego. Kluczem do sukcesu są własne wartości i przynajmniej częściowa autonomia.
