Bystry umysł czy ptasi móżdżek? Zestaw zagadek na pobudzenie umysłu

Rozwiązywanie łamigłówek to doskonały sposób na rozruszanie szarych komórek - szczególnie w spokojny, leniwy weekend. Masz za sobą intensywny tydzień? To idealny moment, by pobudzić inne obszary swojego umysłu. Zaczniemy od czegoś lekkiego. Na chwilę wciel się w rolę hodowcy gołębi i sprawdź, czy dziś twój umysł działa równie sprawnie jak skrzydła tych ptaków. Powodzenia.

W gołębniku są 24 gołębie. Hodowca umieszcza po 6 gołębi w każdej klatce. Ile klatek potrzebuje?

Udało ci się rozwiązać tę zagadkę? Przekonajmy się. Jeśli odpowiedź będzie poprawna, oznacza to, że udało ci się delikatnie pobudzić szare komórki, aby móc przejść do trudniejszych ćwiczeń. Rozwiązanie: 24 ÷ 6 = 4. Odpowiedź: 4 klatki.

Kliknij obrazek i sprawdź pozostałe łamigłówki Canva Pro INTERIA.PL

Test na spostrzegawczość. Dostrzeżesz innego gołębia?

Przejdźmy zatem do łamigłówki, która pobudzi twoją spostrzegawczość. Warto pielęgnować koncentrację i szybkie reagowanie na zmiany, aby w życiu codziennym dostrzegać drobne różnice. Na poniższym obrazku przedstawione są 4 rzędy gołębi, jednak jeden z nich jest wyjątkowy. Jeśli chcesz poznać położenie innego ptaka, przesuń obrazek z prawej do lewej. Na rozwiązanie zadania masz tylko 10 sekund. Gotowy? Start!

Test na spostrzegawczość Canva Pro INTERIA.PL

Ćwiczenie dla lotnych umysłów. Podołasz wyzwaniu?

Pora na najtrudniejszą łamigłówkę. Oto zagadka matematyczna, która sprawdzi, czy potrafisz myśleć analitycznie. To bardzo istotna umiejętność, zwłaszcza jeśli nie używamy jej zbyt często np. w pracy. Monotonne obowiązki mogą sprawiać, że nasz mózg się leniwi, przez co nie wykorzystujemy jego pełnych możliwości. Spójrz na poniższe polecenie i postaraj się znaleźć rozwiązanie w mniej niż 15 sekund.

Zagadka matematyczna Canva Pro INTERIA.PL

I jak? Udało się? A może zadanie okazało się zbyt trudne? Jeśli nie sprostałeś wyzwaniu, to nic się nie stało. Każdy dzień jest inny, a na naszą koncentrację wpływa wiele czynników, takich jak stres, zmęczenie, czy nadmiar obowiązków. Dotrwałeś do końca, więc powinieneś być z siebie dumny! Dziękujemy za udział w zabawie, a oto prawidłowe rozwiązanie:

45 : 15 = 3

3 : 3 = 1

Odpowiedź: Jeden gołąb zjada jedno ziarno na godzinę.

"Nomada": Jak smakować Maltę? Polak, który odwiedził ponad 300 restauracji INTERIA.PL