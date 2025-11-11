Spis treści: Pomarańcza. Skąd te cenne właściwości? Punkt obowiązkowy w diecie seniora. Oto co mówią badania Kto nie powinien jeść pomarańczy? Dieta seniora: najważniejsze zasady

Owoc pełen niespodzianek. Tak z pewnością można powiedzieć o pomarańczy, po którą chętnie sięgamy ze względu na walory smakowe. Okazuje się, że niepozorny owoc ma nam do zaoferowania o wiele więcej. Jego właściwości powinny wzbudzić zwłaszcza zainteresowanie wśród seniorów. Według badań regularne spożywanie pomarańczy ma pozytywny wpływ na procesy regeneracji organizmu i chroni organizm przed starzeniem. To jednak dopiero początek listy.

Pomarańcza. Skąd te cenne właściwości?

Pomarańcze to niskokaloryczne owoce, które dostarczają organizmowi sporo ważnych składników odżywczych.

Są źródłem witaminy C, która jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów. Wzmacnia odporność, pomaga przyswajać żelazo i wykazuje działanie przeciwzapalne. Jedna średniej wielkości pomarańcza zawiera od 50 do 83 mg witaminy C. Jej ilość zależy od odmiany i wielkości owocu.

Pomarańcze zawierają też witaminy z grupy B odpowiadające za prawidłowe działanie układu nerwowego i przemianę materii, potas regulujący ciśnienie krwi i wspierający pracę mięśni i serca, błonnik ułatwiający trawienie, pektyny obniżające poziom "złego" cholesterolu we krwi. Na tym nie koniec, bo owoce są też źródłem beta-karotenu, wapnia i magnezu. To jedne z powodów, dla których seniorzy powinni włączyć pomarańcze do swojego menu.

Pomarańcze mają nie tylko walory smakowe. Są prawdziwym eliksirem zdrowia Eduardo Lopez 123RF/PICSEL

Punkt obowiązkowy w diecie seniora. Oto co mówią badania

Związki bioaktywne z pomarańczy wykazują działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Takie wnioski płyną z przeglądu opracowanego przez Claudie Dhuique-Mayer i Adrient Servent z Université de La Réunion we Francji (2024 rok). Regularne spożywanie pomarańczy może zatem pozytywnie wpływać na wygląd skóry i stanowić dla organizmu zdrowe wsparcie w okresie starzenia.

W czasopiśmie "Nutritients" w 2024 roku opublikowano randomizowane badanie kliniczne, wedle którego codzienne spożycie jednej pomarańczy wiąże się z mniejszym ryzykiem stłuszczenia wątroby u pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi. Owoc może zatem wspierać działanie wątroby i gospodarkę lipidową. Pomarańcze pod lupę jeszcze wcześniej wzięli pod lupę irańscy naukowcy. Ich badania wykazały, że regularne picie soku pomarańczowego wpływa na obniżenie poziomu "złego" cholesterolu LDL i jednocześnie zwiększa frakcję cholesterolu HDL, czyli "dobrego". To sprawka witaminy C i naturalnych polifenoli występujących w owocach. Na tym jednak nie koniec. Badacze z Harvard University w lutym 2025 roku opublikowali wyniki, zgodnie z którymi spożywanie cytrusów może obniżać ryzyko depresji.

Pomarańcza to doskonały, prozdrowotny owoc Photographer: Nikita Sobolkov 123RF/PICSEL

Seniorzy - o ile nie ma żadnych przeciwwskazań - śmiało mogą więc włączyć pomarańcze do diety. To ważne zwłaszcza jesienią i zimą, gdy panuje sezon na infekcje. Regularne spożywanie pomarańczy to prosty sposób na poprawę odporności, ale i spowolnienie procesów starzenia. Zamiast soków, lepiej sięgać po owoce. Ich miąższ zawiera błonnik, który poprawia perystaltykę jelit i ogranicza wchłanianie cukrów.

Kto nie powinien jeść pomarańczy?

Oczywiście pomarańcze mogą być ważnym punktem diety, jeśli nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań. To bezpieczne owoce, ale nie powinny po nie sięgać osoby z alergią na cytrusy. U niektórych zjedzenie większej ilości może z kolei wywoływać zgagę. Mogą po nie sięgać osoby zmagające się z SIBO czy IBS (zespołem jelita drażliwego).

Dieta seniora: najważniejsze zasady

Pomarańcza to z pewnością zdrowe uzupełnienie zbilansowanej diety seniora. Warto pamiętać, że w diecie starszych osób ważna jest ilość i jakość spożywanego białka, tłuszczu, węglowodanów czy mikroskładników: witamin A, D, C, B6, B12, kwasu foliowego oraz składników mineralnych: wapnia, magnezu, żelaza, cynku oraz jodu.

Codzienna dieta seniora musi uwzględniać warzywa i owoce, produkty zbożowe (najlepiej pełnoziarniste), niskotłuszczowe mleko i produkty mleczne, tłuszcze pochodzenia roślinnego w postaci olejów i oliwy, orzechy i nasiona oraz awokado. Najlepiej wybierać białko w postaci ryb, jaj, chudego białego mięsa i nasion roślin strączkowych. Dobrze jest ograniczać czerwone mięso i przetworzone produkty mięsne takie jak np. wędliny. Dobrze jest też zmniejszyć ilość soli dodawanej do potraw. Warto zastąpić ją ziołami, które świetnie urozmaicą smak dań.

