Zauważyłam, że mogę rekonfigurować swoje doświadczenia, czyli np. kiedy ktoś jest zdenerwowany i krzyczy, to on nie krzyczy na mnie, bo on ma emocje, czyli to nie jest o mnie, czy też do mnie. To ta osoba ma z czymś ewidentny problem. I teraz kiedy będę osobą kontrsugestywną, to wszystko wezmę do siebie, ale kiedy jestem świadoma pewnych rzeczy, że ludzie mają pewne emocje, że kiedy nie poznam swoich emocji, to też nie będę wiedziała, co inni ludzie czują, że za frustracją kryje się niezadowolenie, niechęć, złość i te emocje narastają. I to jest ta uważność — jak chcę i co chcę z tego świata przejąć, ja nie muszę brać wszystkiego, tak jak leci, czyli od rana do wieczora, to co w internecie scrollować i uznawać, że to jest moje życie. Ja mogę jako osoba dojrzała, dorosła zacząć wybierać co właściwie mi pasuje z tego życia.