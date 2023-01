"Kobieta z książkami" - nowy videocast Agi Szynal

"Kobieta z książkami" to nowa propozycja w serwisie Kobieta Interia. W krótkich odcinkach prowadząca, Aga Szynal, opowiada o najbardziej interesujących, oryginalnych, intrygujących i przede wszystkim wartościowych tytułach tworzonych przez kobiety. Skąd taki wybór? - Choć czytam od zawsze i to bardzo dużo, to dopiero po trzydziestce, po urodzeniu dwójki dzieci zdałam sobie sprawę, że starając się czytać tak zwaną "dobrą literaturę" czytam prawie wyłącznie mężczyzn. I w pewnym momencie zabrakło mi w książkach kawałka mojego, kobiety, doświadczenia. Zaczęłam więc świadomie poszukiwać i znajdować olśnienia. I tymi olśnieniami będę się chciała w moim podcaście dzielić - tłumaczy prowadząca.

Aga Szynal to autorka i samowydawczyni powieści "Ja sama". Twórczyni instagramowego profilu o literaturze kobiet: @kobiecasilawsparcia. Dzieli się na nim swoimi olśnieniami dotyczącymi książek pisanych przez kobiety. Koncentruje się na szeroko pojętej literaturze pięknej, ale nie unika również literatury faktu: autobiografii, wywiadów, zbiorów esejów czy felietonów.



Polskie pisarki, na które warto zwrócić uwagę - "Kobieta z książkami" Aga Szynal

Mamy w końcu początek roku. Już zasadzamy się na nowe, ale jeszcze obejmujemy myślą to, co minęło, żeby wyciągnąć jakieś wnioski albo żeby po prostu jeszcze raz przeżyć pewne uczucia, doświadczenia, które były nam dane. Dlatego w trzecim odcinku wideokastu "Kobieta z książkami", Aga Szynal opowie o pięciu polskich pisarkach, na których książki wydane w 2022 roku warto zwrócić uwagę.

