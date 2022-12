"Mama na obrotach" to popularna influencerka, która robi prawdziwą furorę na Instagramie, Tik Toku czy Facebooku, gdzie może pochwalić się ogromną rzeszą fanów. Kobieta swoją działalność w social mediach rozpoczęła w kwietniu 2020 roku i od tego czasu podbiła serca internautów. Zliczając wszystkie kanały, "Mamę na obrotach" obserwuje łącznie nieco ponad 5 milionów osób.

"Mama na obrotach" podczas rozmowy z Katarzyną Zdanowicz jasno powiedziała, że jej działalność w internecie skierowana jest głównie w celu poprawy ludziom humoru. Kobieta czerpie niezwykłą motywację z pomocy innym osobom, co napędza ją do dalszego tworzenia contentu.

"Mama na obrotach" w podcaście "Zdanowicz pomiędzy wersami". "Córki mocno mnie wspierają"

W podcaście "Zdanowicz pomiędzy wersami" Klaudia Klimczyk opowiedziała o sytuacji, w której jej córka zobaczyła niepochlebne komentarze na jej temat w mediach społecznościowych. Reakcja dziecka do dzisiaj wywołuje wzruszenie na twarzy kobiety.

"Była kiedyś taka sytuacja, że czytałam komentarze moich widzów i zrobiłam się smutna, bo natrafiłam na nieprzychylne wpisy. Moja córka Andrea była wtedy przy mnie i zapytała co się dzieje. Powiedziałam jej, że ktoś mi napisał, że jestem gruba. Moje dziecko wtedy odpowiedziało mi, że jestem najpiękniejsza na świecie. To najlepsze, co mogłam wtedy usłyszeć".

"Mama na obrotach" u Katarzyny Zdanowicz. "Chcę inspirować inne matki"

"Mama na obrotach" przyznała także podczas rozmowy z Katarzyną Zdanowicz, że jej działalność w internecie ma na celu pokazanie, że matki nie muszą tylko zajmować się domem, ale mogą również z powodzeniem pokazywać się w internecie.

"Myślę, że pokazuje innym matkom, że nie muszą tylko stać przy praniu i gotowaniu. Mogą też być w internecie i rozśmieszać ludzi. To od początku było moim celem i cały czas chcę to pokazywać innym kobietom" - podkreśliła "Mama na obrotach".

"Cały odcinek podcastu "Zdanowicz pomiędzy wersami":