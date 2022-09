Anna Cieślak, oprócz swojej kariery aktorskiej, od 12 lat jest ambasadorką, wolontariuszką i szkoleniowcem Fundacji "La Strada". Jako przedstawicielka fundacji wzięła udział w spotkaniu z księżną Cambridge, podczas wizyty pary książęcej w Polsce. Bierze czynny udział w trwającej kampanii społecznej La Strady, która ciut inaczej, bo dzięki sztuce, chce przybliżyć problem współczesnego niewolnictwa i pracy przymusowej. Jak zaczęła się jej przygoda z ofiarami handlu ludźmi? Historię zapoczątkowała Anna Dymna z którą Anna Cieślak grała wspólnie w teatrze w Krakowie. "Tam Ania nauczyła mnie, że można robić dwie rzeczy - można być aktorką i pomagać ludziom.

Anna Cieślak przywołuje historię związaną z Anną Dymną, która niezwykle zapadła jej w pamięci. Podczas uczenia się tekstu do sztuki Anna Dymna miała zawsze włączony telefon fundacyjny. Pewnego razu on zadzwonił - po drugiej stronie słuchawki był chłopiec z zespołem Tourette'a, który nie miał dostępu do leczenia ze względu na życie w małej miejscowości - dzwonił do Anny Dymnej kiedy potrzebował wsparcia, i wiedział, że nie odbierze jedynie wtedy, gdy gra.

Jak rozmawiać z osobą pokrzywdzoną? Anna Cieślak w podkaście Katarzyny Zdanowicz.

Jak przyznaje Anna Cieślak, sposób rozmawiania z osobami w kryzysie jest niezwykle istotny. "Najważniejsze jest pierwsze pytanie" - wyznaje aktorka.

Dać człowiekowi przyzwolenie na to, żeby sam chciał powiedzieć to, co chce powiedzieć - to jest najtrudniejsza droga. Najtrudniejszy proces jest od momentu kiedy taki człowiek znajdzie się pod ochroną La Strady, do momentu, kiedy zacznie opowiadać swoją historię i wyciągnie rękę po pomoc dodaje Anna Cieślak

Katarzynie Zdanowicz opowiedziała również o tym, jaką radę dała jej kiedyś Anna Dymna:

Pamiętaj, jeśli chcesz pomagać ludziom, to nie zrobisz tego współodczuwając z nimi. Musisz naleźć kilka wyjść i pokazać im, że te wyjścia istnieją (...). Ty musisz pokazać alternatywę, ty musisz podejść do sprawy racjonalnie.

"Często wracam do domu i płaczę". Przemilczane koszty pomagania innym

O tym, z czym wiąże się pomoc osobom w potrzebie dziennikarka Polsatu, Katarzyna Zdanowicz rozmawia z aktorką Anną Cieślak, która od ponad dekady aktywnie działa jako wolontariuszka w fundacji "La Strada". Anna Cieślak wyznaje:

Pomaganie nie jest bezkosztowne - to ogromny wydatek energetyczny. Często wracam do domu i płaczę, bo czuje się bezradna, bo nie wiem, co mam zrobić. Bo nie wiem co zastosować

Jak rozpoznać osobę potrzebującą pomocy? "To już daje do myślenia"

Może wydawać się, że handel ludźmi, niewolnictwo, czy praca przymusowa nie dotyczy osób przebywających na terenie UE. To jednak nie jest prawda. Z problemem przymusowej pracy możemy mieć do czynienia nawet nie będąc tego świadomym. Jak więc rozpoznać, że ktoś potrzebuje pomocy? Ania Cieślak przytacza historię: Idziesz rano do pracy i widzisz osobę która np. sprzedaje kebaby. Wracając z pracy też ją widzisz i jeszcze wieczorem - minęło ponad 12h a ona nadal pracuje i nie wygląda na szczęśliwą - "to już daje do myślenia" - wyznaje aktorka.

Uciekły z Sierra Leone, by nie zostać obrzezane i uniknąć aranżowanego małżeństwa. Niezwykła historia Wonderful

Anna Cieślak opowiedziała Katarzynie Zdanowicz o niezwykłej dziewczynie, którą ma pod swoją opieką dzięki fundacji "La Strada". Wonderful doświadczyła handlu ludźmi, kiedy musiała wraz z dwoma innymi dziewczynami uciekać z Sierra Leone, gdzie były skazane na obrzezanie oraz poślubienie mężczyzn, których ktoś im wybrał. O wyboistej drodze i pięknym głosie 15-latki, która mimo swoich przeżyć wciąż pragnie się rozwijać, posłuchacie w najnowszym odcinku "Zdanowicz. Pomiędzy wersami" z Anną Cieślak.

