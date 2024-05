Spis treści: 01 Szerokie jeansy

02 Eleganckie szerokie spodnie

03 Szerokie spodnie 7/8 lub 3/4

04 Czego unikać w stylizowaniu szerokich spodni?

Szerokie spodnie to fason, który powrócił do łask i występuje w wielu różnych wydaniach. Chociaż jest szalenie modny, to jednocześnie specyficzny krój nogawek sprawia, że nogi mogą zatracać swój pierwotny kształt. W związku z tym tak ważne jest, żeby dobrać do nich buty, które dodatkowo nie zaburzą sylwetki.

Jakie są do tego najlepsze? Nie ma na jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bo wszystko zależy, jaki efekt planujemy uzyskać. Warto jednak wiedzieć, który rodzaj obuwia wygląda najlepiej poszczególnymi z typami spodni. Oto nasze propozycje:

Reklama

Szerokie jeansy

W tym roku niezwykle modne są różnego rodzaju szerokie jeansy. Podczas gdy rurki odeszły w zapomnienie, prym wiodą dzwony, jeansy typu boyfriend lub te w stylu momfit. Jakie buty będą najlepsze do tych modeli? W przypadku dzwonów, które wróciły do nas z lat 70. można pokusić się na dwie opcje - casualową i nieco bardziej wyrazistą. Żeby stworzyć codzienny look warto zdecydować się na sneakersy na grubszej podeszwie, które optycznie wydłużą i wyszczuplą nogi. W przypadku wersji bardziej eleganckiej świetnie sprawdzą różnego rodzaju buty na platformie, które zrównoważą proporcje nóg względem szerokich nogawek.

Zdjęcie Białe trampki idealnie pasują do szerokich jeansów / 123RF/PICSEL

Casualowe spodnie jeansowe z szerszą nogawką są bardziej uniwersalne niż dzwony, więc w tym przypadku większa liczba obuwia pasuje do tych spodni. Na co dzień z powodzeniem można więc zakładać sneakersy, ale można również nieco zaszaleć i wybrać wysokie kozaki, które pozostaną ukryte pod spodniami. Jeśli komuś zależy na lekkości, to świetnym wyborem będą też mokasyny - zarówno te klasyczne, jak i na wyższej podeszwie.

Wybierając buty do szerokich jeansów musisz jednak pamiętać o jednej zasadzie - jeśli decydujemy się na spodnie, które mają efektowne nogawki, dodatkowe naszycia czy inne urozmaicenia - trzeba postawić na stonowane kolory butów, takie jak biały, czarny czy granatowy.

Eleganckie szerokie spodnie

Szerokie spodnie, które są definicją elegancji to kolejny hit lata 2024. Sprawiają one wyzwanie niejednej kobiecie, która na co dzień ubiera się raczej casualowo, a przychodzą takie momenty, gdzie potrzebują skomponować udaną stylizację z wykorzystaniem tych szerokich spodni. Jakie więc obuwie sprawdzi się w tym przypadku najlepiej?

Oczywiście najlepszym wyborem będą szpilki ze szpiczastym noskiem, które odrobinę będą wystawać spod szerokiej nogawki i jeszcze bardziej wydłużą nogę. Nie oznacza to jednak, że panie, które wolą płaskie buty są na straconej pozycji! Do szerokich eleganckich spodni świetnie nadadzą się również skórzane mokasyny lub balerinki, które, po kilku latach niełaski, znowu wróciły do mody.

Zdjęcie Do eleganckich szerokich spodniach pasują szpilki z ostrym noskiem / 123RF/PICSEL

Szerokie spodnie 7/8 lub 3/4

Równie modnym wyborem są szerokie spodnie o długości 7/8 lub 3/4, które wpasowują się w różnorodne trendy nie tylko na lato, lecz także pozostałe sezony. Ich specyficzny krój wymaga jednak doboru odpowiednich butów, które podkreślą ich charakter, a jednocześnie dodadzą stylizacji odpowiedniego pazura. Krótsza nogawka spodni idealnie sprawdzi się więc do tego, żeby zaprezentować swoje buty w całości. Dobrze sprawdzą się więc wszystkie modele trampek, sneakersów i butów sportowych, które mają ciekawe wzory i odcienie. W wersji bardziej eleganckiej dobrze z kolei postawić na buty za kostkę, w tym przede wszystkim botki. W zależności od pory roku można wybrać ażurowy wzór lub klasyczną skórę.

Zdjęcie Szerokie spodnie o długości 7/8 lub 3/4 tworzą świetną parę z botkami / 123RF/PICSEL

W przypadku szerokich spodni 7/8 czy 3/4 świetnym pomysłem jest także eksperymentowanie z bardziej odważnymi modelami butów, które - jak w przypadku żadnych innych modeli szerokich spodni - nie będą tak odsłonięte. W związku z tym obuwie, które posiada różnego rodzaju detale, takie jak klamry, frędzle czy nietypowe tekstury idealnie sprawdzą się w połączeniu właśnie z tymi konkretnymi spodniami.



Czego unikać w stylizowaniu szerokich spodni?

Na koniec pojawia się również pytanie, czy jest jakiś rodzaj butów, które nie pasują do szerokich spodni? Ciężko postawić na konkretny model, gdyż wszystko zależy od osobistych preferencji i każda kobieta może nosić takie buty, jakie tylko jej się podobają.

Jeśli jednak chcemy wybierać do szerokich spodni buty, które są odpowiednie z trendami, to z pewnością odradzamy ten rodzaj obuwia, który zakończony jest okrągłym noskiem. Sprawia on, że stopa wydaje się duża i szeroka, a same nogi krótkie i masywne.

Ważne jest zatem, aby nie zaburzyć propozycji swojej sylwetki i odpowiednim obuwie wydobyć z niej to, co najlepsze, jednocześnie maskując mankamenty.