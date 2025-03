Nieprzypadkowo widzisz dokładnie takie stylizacje, które pasują do twojego gustu. Algorytmy mediów społecznościowych analizują twoje lajki, komentarze i czas spędzony na danej treści. Na tej podstawie podrzucają ci kolejne zdjęcia, reklamy i posty, które mają zwiększyć twoje zainteresowanie i - finalnie - skłonić do zakupu.



Według badań przeprowadzonych przez McKinsey & Company, aż 87% konsumentów deklaruje, że media społecznościowe wpływają na ich decyzje zakupowe, a 60% przyznaje, że pod ich wpływem dokonało impulsywnego zakupu. Wpływ jest więc ogromny, a marki doskonale to wykorzystują. Problem? Większość rzeczy, które kupujemy w ten sposób, to chwilowe zachcianki. Widzimy coś na idealnie wystylizowanym zdjęciu, ale w realnym życiu okazuje się, że nie pasuje to do naszego stylu, figury czy codziennych potrzeb.