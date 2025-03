Co przyniesie poniedziałek, 31 marca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Barana - Karta 5 Kielichów

W relacjach prywatnych widać rozczarowanie, mur milczenia i niezrozumienia. Nie taranuj go głową. Nie przemówisz teraz komuś do rozumu. Skup się na ludziach, którzy chcą Cię wysłuchać i nie wmawiaj sobie, że ten konkretny związek to Twoja jedyna szansa na szczęście. W finansach sprawdź, czy jakiś projekt nie jest przypadkiem "ślepą uliczką".

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Byka - Karta 7 Buław

W relacjach prywatnych trzeba będzie zdobyć się teraz na odwagę, wielki wysiłek. Musisz podjąć ryzyko, jeśli chcesz osiągnąć sukces, zbliżyć się do kogoś. Jednocześnie możesz wiele stracić i raczej nikt Cię nie poprze wśród osób, które znasz. Przejdą na Twoją stronę dopiero, gdy Ci się powiedzie. W finansach pierwszy krok musisz zrobić samodzielnie, nim ktoś Ci zaufa.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Bliźniąt - Karta Koło Fortuny

W życiu osobistym szczęście i kaprys znaczą czasem więcej niż wypracowane układy i zasady. Dziedzictwo nie tylko się przekazuje, ale też kwestionuje. Nie ma co się burzyć, że ktoś "nie docenia" tego, co zostało mu podetknięte pod nos. Tamta osoba szuka własnej drogi, a na wstępie skupia się na tym, czego NIE chce. W finansach możliwa będzie wygrana, radosne znalezisko.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Raka - Karta Królowa Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która ukrywa się pod rozmaitymi maskami. Ten ktoś lubi sprawiać wrażenie bezbronnego i pokrzywdzonego przez los. Na współczuciu da się bardzo wiele osiągnąć. Jeśli obgaduje przy Tobie innych, to może obmawiać również Ciebie. W finansach nie odkrywaj jeszcze swoich zamiarów, nie graj w otwarte karty.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Lwa - Karta 3 Kielichów

W relacjach prywatnych pewna sytuacja napełni Cię radością. To jest czas, by cieszyć się bliskością i nie pytać o jutro. Możesz stać się łącznikiem pomiędzy różnymi stronnictwami, doprowadzić do zapoznania się rodzin, sprawić, że krew różnych rodów skupi się w jednej osobie. W finansach może dojść do fuzji, podpisania trójstronnej umowy, wymiany doświadczeń.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Panny - Karta 6 Denarów

W życiu osobistym możliwy będzie sukces, jednak nie da się osiągnąć go w pojedynkę. Zbierz wokół siebie zgraną ekipę, wiernych przyjaciół. Nie skazuj otoczenia na domysły. Jeśli bierzesz udział w jakiejś kontrowersji, spraw, by sympatia ogółu była po Twojej stronie. W finansach zbuduj zespół lub zmotywuj rodzinę do przejęcia dużego zysku. Jest w zasięgu ręki.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wagi - Karta Król Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem zadowolonym z życia, optymistą, kimś, kto potrafi poprawić nastrój przy pomocy słów. Jeśli potrzebujesz przewodnika lub fachowca w wąskiej dziedzinie, to szanse na sukces są tutaj spore. W finansach konsultuj swoje wydatki oraz inwestycje z niezależnym specjalistą, który pracuje tylko dla siebie.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Skorpiona - Karta Świat

W relacjach prywatnych warto ćwiczyć w sobie umiejętność akceptowania. To nie jest łatwe ani intuicyjne. Odruchowo boimy się obcości, nasze mózgi nie lubią zmian. Jednak w strefie komfortu nic nie jest w stanie długo i silnie wzrastać. Potrzebujesz wyzwań, partnera do dyskusji. W finansach możesz zyskać na kontaktach z osobą skrajnie odmienną od Ciebie.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Strzelca - Karta Mag

Gdy mowa o kontaktach prywatnych, komunikuj się w wesoły, niezobowiązujący sposób. Sprawiaj wrażenie, że wszystko jest łatwe, a każdą sprawę można swobodnie obgadać. Nie skupiaj się na różnicach zdań. Staraj się odwrócić czyjąś uwagę od trudnego tematu. W finansach trzeba będzie szybko się namyślać, zagłuszyć nieprzyjemną ciszę ciekawą konwersacją.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Koziorożca - Karta Kapłan

W życiu osobistym trzeba Ci będzie sporo się nauczyć na temat innych ludzi oraz... o własnych priorytetach. Poznać siebie do końca można tylko przez kontakt z innymi. Dowiedz się, na jak dalekie kompromisy jesteś w stanie pójść - bez goryczy i wypominania. W finansach decyzja powinna zostać poprzedzona głębokim namysłem. Nie ogłaszaj jej od razu.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Wodnika - Karta Rycerz Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą opętaną namiętnością. Ten ktoś lubi podążać w świat mrocznych pragnień i przesuwać granice tego, co dozwolone. Nie musi to stać w sprzeczności z prawem, ale bacznie obserwuj, czy i kiedy zacznie sprawiać Ci dyskomfort. W finansach możesz otrzymać propozycję, która wyda Ci się początkowo niejasna.

Horoskop tarotowy na poniedziałek dla Ryb - Karta 10 Mieczy

W relacjach prywatnych unikaj ludzi, przy których przestajesz być sobą, tracisz kontrolę z rzeczywistością. Nie jest dobrze dawać się odurzać, przestawać myśleć o jutrze. Ono nadejdzie, a wraz z nim wyzwania, ale też oczywiście nadzieje. Nie pozbawiaj się blasku słońca. W finansach czyjś plan może być absolutnie bezsensowny. Miej się na baczności.

