Odwrócone mycie włosów (ang. reverse hair washing ) to technika pielęgnacyjna, która polega na zmianie tradycyjnej kolejności używania kosmetyków. W pierwszym kroku należy nałożyć odżywkę lub maskę, a dopiero potem szampon. Takie podejście pozwala włosom korzystać z dobroczynnych składników regenerujących już od samego początku. Szampon z kolei działa delikatnie, usuwając nie tylko zanieczyszczenia, ale też resztkę kosmetyków. Dzięki temu włosy są lśniące i gładkie , ale bez efektu obciążania i utraty objętości.

Regularne stosowanie tej techniki przyczynia się do uwydatnienia naturalnego połysku włosów. Odżywka dostarcza składniki, które wygładzają łuski, co w efekcie poprawie refleksy świetlne i nadaje fryzurze zdrowy wygląd — jak po wyjściu od fryzjera.

Pozostaw odżywkę na 5-10 minut , dopiero wtedy spłucz. Optymalny czas podany jest zwykle przez producenta na opakowaniu. W przypadku maski zazwyczaj trwa to dłużej.

Odżywkę nakładaj na wilgotne kosmyki, które przed aplikacją dokładnie rozczeszesz . Pozwoli to na równomiernie rozprowadzenie produktu. Pamiętaj, by kosmetyk nakładać na długości włosów, omijając rejon głowy.

Do jakich włosów najlepiej nadaje się metoda odwróconego mycia?

Dużą zaletą tego rozwiązania jest jego uniwersalność. Sprawdzi się w przypadku każdego rodzaju włosów, lecz szczególnie docenią go osoby o kosmykach cienkich, osłabionych oraz ze skłonnością do przetłuszczania. Odwrócone mycie jest polecane także do włosów suchych i zniszczonych — intensywna pielęgnacja odżywką pomaga przywrócić im naturalną równowagę. Aplikacja odżywki w pierwszej kolejności sprawdza się także w przypadku włosów kręconych, które potrzebują dodatkowego nawilżenia dla sprężystości i definiowania loków.