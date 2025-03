Włoska dietetyczka za najzdrowszy ser uznała twaróg wiejski, który ma mniej tłuszczów nasyconych, a więcej białka niż inne sery. Znajdziemy w nim również cenne witaminy i minerały: witaminy z grupy B, wapń, fosfor i selen. Co ważne, można go kupić w wersji z obniżoną zawartością tłuszczu i bez dodatku soli. To idealny ser dla seniorów - wzmacnia kości i pracę mózgu, a nie obciąża układu krążenia.

Za najzdrowszy ser świata uznaje się też parmezan. Ten twardy ser charakteryzuje się mniejszą zawartością wody - jest zbity, a dzięki temu sycący. To bogate źródło wapnia i białka (porównywalne z mięsem), a także cennej witaminy A. Już niewielka porcja parmezanu wzmacnia kości i zęby. Regularne dodawanie tego sera do potraw znacznie zmniejsza ryzyko osteoporozy. Kluczowe jest, by jadać go w małych porcjach - zawiera sporo sodu, może więc przyczyniać się do nadciśnienia tętniczego.