Schabowy palce lizać. Siostra Anastazja zdradza przepis na nietypowy farsz

Co na obiad? Ta opcja sprawdza się nie tylko w niedzielę. Mowa o dobrym schabowym w towarzystwie np. pieczonych ziemniaków i surówki. Ale, żeby kotlet wyróżniał się od tej tradycyjnej wersji, można nadziać go nietypowym farszem, tak jak robi to siostra Anastazja. Będzie ci potrzebny m.in. majonez.

Zdjęcie Pomysł na obiad: schabowy z farszem według przepisu siostry Anastazji / Damian Klamka/East News / East News