Surówka z kapusty z jabłkiem i ogórkiem według przepisu siostry Anastazji

Sekretne składniki, które dodaje siostra Anastazja do swojej surówki to: ogórek i jabłko. Dzięki nim dodatek do obiadu nabiera ciekawszego, orzeźwiającego smaku, który zadowoli podniebienia nawet najbardziej wybrednych smakoszy.



Surówka z kapusty siostry Anastazji: Przepis

Do wykonania surówki z kapusty potrzebne będą następujące składniki:



Składniki średnia główka białej kapusty (około 0,5 kg)

2 jabłka

1 świeży ogórek

1 marchewa

szczypiorek

Do smaku: sok z cytryny, sól, pieprz

Surówkę należy zacząć przygotowywać na kilka godzin przed obiadem. Na początek należy umyć i poszatkować kapustę, następnie włożyć ją do miski bądź garnka i mocno nasolić. Warzywo odkładamy na dwie godziny, aby zmiękło. Po tym czasie kapusta puści sok, który trzeba z niej wycisnąć. Następnie należy umyć, obrać i pokroić w półplasterki ogórka i jabłko. Surówka z kapusty siostry Anastazji nie może obejść się bez marchewki. Warzywo to także musi zostać umyte i obrane. Marchew najlepiej zetrzeć na tarce o drobniejszych oczkach. Szczypiorek należy drobno posiekać. Jego ilość zależy od upodobania. Na koniec wszystkie składniki powinny zostać dobrze wymieszane i doprawione do smaku pieprzem i sokiem z cytryny. Opcjonalnie można do surówki z kapusty z jabłkiem i ogórkiem dodać także nieco oliwy z oliwek bądź oleju słonecznikowego.

Instagram Post Rozwiń

Surówka z kapusty to doskonały pomysł na dodatek do obiadu, a dzięki sekretnym składnikom siostry Anastazji nadasz jej nowy, ciekawy smak, którym zaskoczysz rodzinę i gości. Ta surówka z białej kapusty smakuje nawet najwybredniejszym podniebieniom.



