Aura tego tygodnia doda ci sił do działania i chęci załatwiania trudnych spraw. W pracy na etacie słabo rokować będą wszelkie formy współpracy, gdyż każdy łącznie z tobą będzie przekonany o własnej nieomylności i chętnie stanie do rywalizacji. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą będą zadowolone, bo pomysły, na jakie wpadły, okazały się dochodowe. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia, chociaż dostaną dobre rady od bardziej doświadczonych, to trafią one w próżnię. W sprawach finansowych twój stosunek do pieniędzy będzie zbyt idealistyczny. Będziesz mieć mnóstwo pomysłów na zarabianie, szkoda, że ich nie zrealizujesz.