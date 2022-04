Rolnicy.Podlasie. Na Podlasiu pierwsze prace polowe i pierwsze kłopoty

Rolnicy Podlasie. "Dzisiaj rolnik musi być nie tylko hodowcą, ale też mechanikiem, księgowym, biologiem"

Rolnicy.Podlasie to serial dokumentalny, który ukazuje życie i pracę rolników. Wraz z rozwojem technologii i innych dziedzin zmienia się sposób funkcjonowania ludzi związanych z uprawą ziemi i hodowlą zwierząt. Tłem opowieści o ich życiu i pracy jest wielobarwne Podlasie, w którym dochodzi do zazębienia się ze sobą kultur.

Rolnicy.Podlasie - oglądajcie już 1 maja, w niedzielę o 20.00

W obrębie tego regionu wiele osób to wyznawcy prawosławia. Przede wszystkim to kraina wspaniałych ludzi, kochających ziemię, kultywujących spuściznę po rodzicach, a nawet dziadkach. Dokumentaliści starają się zaprezentować dwa oblicza wsi XXI wieku - zarówno w nowym, jak i starym wydaniu opisują producenci programu Rolnicy.Podlasie

Dzisiaj Rolnik musi być nie tylko hodowcą, ale też mechanikiem, ekonomem, księgowym, biologiem i w pewnym zakresie weterynarzem.

Rolnicy.Podlasie - sezon 4

Wraz z rozpoczęciem 2022 roku rozpoczął się także nowy sezon serialu Rolnicy. Podlasie. Dokumentaliści wrócili do północno-wschodniej Polski, aby ukazać dalsze zmagania dobrze znanych nam bohaterów. Twórcy wrócili na Podlasie, aby przekonać się, co słychać u bohaterów dobrze znanych fanom programu. Gospodarze bez względu na porę roku muszą wkładać mnóstwo energii w opiekę nad swoim inwentarzem. Zwierzęta każdego dnia wymagają dużo uwagi. Pól uprawnych również nie można zaniedbać. Dokumentaliści rejestrują codzienne zmagania na polskiej wsi. A widzowie mogą to oglądać w każdą niedzielę o 20.00 - tylko w telewizji FOKUS TV.

Rolnicy. Podlasie - odcinek 18. Zapowiedź

18. odcinek serialu Rolnicy. Podlasie już w niedzielę, 1 maja. A w nim: w Plutyczach Jastrząb, Gienek, Andrzej wymieniają uszkodzone łożysko w ciągniku. Walek nadzoruje pracę. Podczas naprawy opowiadają sobie dowcipy. W Bronowie Agnieszka i Jarek wraz z kolegą oczyszczają obory i wymieniają ściółkę w boksach jałówek. Należy to robić co drugi dzień. W Ciemnoszyjach Łukasz wyczesuje łąki z nieużytecznych traw, by przygotować ziemię pod zasianie roślin motylkowych. Testuje też sprzęt do analizy gleby umożliwiający szybkie otrzymywanie wyników. Pomaga mu Justyna.

Rolnicy.Podlasie

