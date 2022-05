Rolnicy Podlasie. "Dzisiaj rolnik musi być nie tylko hodowcą, ale też mechanikiem, księgowym, biologiem"

Rolnicy. Podlasie to serial dokumentalny, który ukazuje życie i pracę rolników. Wraz z rozwojem technologii i innych dziedzin zmienia się sposób funkcjonowania ludzi związanych z uprawą ziemi i hodowlą zwierząt. Tłem opowieści o ich życiu i pracy jest wielobarwne Podlasie, w którym dochodzi do zazębienia się ze sobą kultur.

Zdjęcie Rolnicy.Podlasie - oglądajcie już w niedzielę, 7 maja o godzinie 20.00

W obrębie tego regionu wiele osób to wyznawcy prawosławia. Przede wszystkim to kraina wspaniałych ludzi, kochających ziemię, kultywujących spuściznę po rodzicach, a nawet dziadkach. Dokumentaliści starają się zaprezentować dwa oblicza wsi XXI wieku - zarówno w nowym, jak i starym wydaniu opisują producenci programu "Rolnicy.Podlasie"

Rolnicy.Podlasie - sezon 4

W kolejnej odsłonie serii dokumentalnej eksplorującej życie współczesnego rolnika twórcy wracają na Podlasie, aby przekonać się, co słychać u bohaterów dobrze znanych fanom programu. Gospodarze bez względu na porę roku muszą wkładać mnóstwo energii w opiekę nad swoim inwentarzem. Zwierzęta każdego dnia wymagają dużo uwagi. Pól uprawnych również nie można zaniedbać. Dokumentaliści rejestrują codzienne zmagania na polskiej wsi. Widzowie mogą to oglądać w każdą niedzielę o 20.00 - tylko w telewizji FOKUS TV.

Rolnicy.Podlasie - odcinek 19. Zapowiedź

19. odcinek serialu Rolnicy. Podlasie już w niedzielę, 8 maja. A w nim: Andrzej, Gienek i Sławek robią porządki. Zamierzają wywieźć niepotrzebnie zajmujące przestrzeń rzeczy, m.in. lodówkę. Siostra Andrzeja również chce się pozbyć niektórych przedmiotów. Następnie rolnicy przygotowują się do karmienia i czyszczenia klaczy. Bogdan i dzieci toczą bitwę na śnieżki. Gospodarz wraz z Krzyśkiem przyzwyczaja do chodzenia w zaprzęgu nową klacz. Bogdan świętuje urodziny. Agnieszka ma dla niego tort. Monika i jej znajome ozdabiają wieniec, który ma stanowić dekorację przydrożnych krzyży - katolickiego i prawosławnego. Tomek i Wiesiek przenoszą małego cielaczka do innej zagrody.

Zdjęcie Rolnicy.Podlasie

