7 cech idealnej kobiety. Masz je wszystkie?

Zanim przejdziesz do listy cech idealnej kobiety, zapamiętaj, że tak naprawdę w życiu najważniejsze jest to, by być wierną sobie. Oczywiście, pokazujemy innym nasze najlepsze cechy, żeby być bardziej lubianymi, czy akceptowanymi, ale nie możemy zapomnieć o szczerości. Nie można nikogo udawać, to naprawdę nie ma sensu. Po prostu bądź wierna temu, kim naprawdę jesteś w środku. Nigdy nie wywieraj na siebie presji. Ostatecznie każdy woli przebywać w obecności osób prawdziwych, a nie stworzonych sztucznie wg jakiegoś wzorca z badań amerykańskich naukowców.

Oto cechy, których mężczyźni szukają w idealnej kobiecie

1. Inteligencja

Inteligencja jest często bardzo niedocenianym i pomijanym aspektem osobowości kobiety. Ale możesz być pewna, że mężczyźni zawsze będą szukać kobiet, które mają w sobie pewną głębię intelektualną. Tylko słabi mężczyźni boją się inteligentnych kobiet.

2. Poczucie humoru i młodość... ducha

Brzmi nieprawdopodobnie? Niekoniecznie. Przyznajmy, poczucie humoru może naprawdę się przydać, gdy życie z związku wychodzi już z fazy cukierkowego zauroczenia i zaczyna stawać się trudne i przytłaczające. Któż nie potrzebuje takiego pocieszenia?

A młodość ducha? Oczywistym jest, że do stworzenia dobrego związku potrzeba dojrzałych osób. Jednak dojrzały nie oznacza nudny! Mężczyzna doceni kobietę, która umie się beztrosko bawić i nie traktuje siebie śmiertelnie poważnie.

3. Brak skłonności do dramatyzowania

Nie powinno cię dziwić, że mężczyźni są (zwykle) uczuleni na dramaty. Dlatego wolą wchodzić w relacje kobietami, które nie mają tendencji do niepotrzebnych dram. Umiejętność zachowania spokoju, nawet w najtrudniejszych momentach, to prawdziwy życiowy skarb. Badania Uniwersytetu Kalifornijskiego i Northwest wykazały, że związek ma szansę być tym "na dobre i złe", jeśli kobieta nawet podczas kłótni zachowuje spokój i tym samym reguluje emocje mężczyzny.

4. Siła i niezależność

Tak, tak. Tylko słabi i niepewni siebie mężczyźni będą się bać kobiety, która przyznaje się do swojej siły i niezależności. Prawdziwy mężczyzna zawsze będzie chciał być z dziewczyną, która chce czegoś więcej niż przeciętności (jakkolwiek ją zdefiniuje). Imponuje mu, jeśli kobieta jest wystarczająco silna, aby wyznaczać sobie cele i ciężko na nie pracować.

5. Ciągła chęć rozwoju i nauki

Niezwykle ważne dla mężczyzn jest to, że kobieta wie, że zawsze jest coś nowego do nauczenia się. Jeśli potrafisz przyznać, że masz wady, nad którymi zawsze możesz spróbować pracować, jesteś w domu, kobieto idealna!

6. Zaokrąglone biodra

Może się to wydawać niewiarygodnie płytkie i powierzchowne. Ale w rzeczywistości istnieje naukowy powód, dla którego faceci wolą kobietę, która ma zaokrąglone biodra. Mają oni tendencję do postrzegania tego rodzaju kobiet jako... lepszych matek. Zwykle szerokie biodra pociągają za sobą większe szanse na bezproblemowy poród.

7. Szczerość

Po prostu bądź z nim szczera. Każdy facet doceni tę, która nikogo nie udaje, jest w jego towarzystwie autentyczna. Na pewno będzie chciał być z kimś, komu zawsze może zaufać, przy kim nie będzie czuł obawy, że zostanie oszukany. Na pewno nie jest męską domeną "zabawa" w zgadywanki w kwestii uczuć, czy domyślanie się prawdziwych intencji.

