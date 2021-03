​Badania potwierdzają, że mężczyźni wolą młodsze kobiety

To nie jest stereotyp, że mężczyźni wolą młodsze partnerki. Potwierdzają to bowiem najnowsze badania. Wynika z nich, że jeden na pięciu mężczyzn był w związku z kobietą młodszą o pięć lat. Kobiety zaś wolą umawiać się z mężczyznami starszymi o co najmniej 18 miesięcy.

W ramach badania naukowcy z uniwersytetów Lincoln i Swansea przeanalizowali profile 120 000 użytkowników portalu randkowego eHarmony. Z badań wynika, że jeden na pięciu mężczyzn decyduje się na związek z młodszą partnerką, a jako czynnik decydujący o takim wyborze wymienia wygląd i zdrowie.

Tak naprawdę jednak chodzi o płodność. Bo jak tłumaczy współautor badania, dr Robin Kramer, większość decyzji często ma korzenie w psychologii ewolucyjnej.

Odnosi się to, do dobrze znanego przykładu kobiecej sylwetki, określanej mianem klepsydry. Taka figura podoba się mężczyznom, gdyż może wskazywać na wysoki poziom estrogenu, a to może być oznaką dobrych funkcji rozrodczych.

"Zbadanie mechanizmów psychologicznych, które zachodzą za kulisami współczesnych randek, może pomóc nam lepiej zrozumieć decyzje podejmowane przez ludzi w ich życiu miłosnym. Ten raport pokazuje, że chociaż istnieje złożona mozaika czynników, które mają do pewnego stopnia wpływ na nasz wybór partnera, nadal kierujemy się podstawową biologią w coraz bardziej złożonym świecie" - dodaje.

Co ciekawe, ojcowie są bardziej skorzy do wiązania się z kobietami w ich wieku, tu istotnym czynnikiem są priorytety i wartości. Kobiety zaś nie stronią od związków ze starszymi od siebie mężczyznami, uzasadniając, że są oni bardziej dojrzali emocjonalnie i skorzy do angażowania się w związek.

