Faustynki: Święto (samo)miłości

Dzień po walentynkach zabawa wcale się nie kończy. 15 lutego do głosu dochodzą single, którzy chcą zostać wreszcie zauważeni. Choć nie mają pary, dobry humor wcale ich nie opuszcza. Jak świętują?

Dziś trudno znaleźć kalendarz, w którym 14 lutego nie byłoby walentynek. Święto miłości obchodzone jest w Europie od średniowiecza, ale w Polsce zyskało na popularności dopiero w ostatnich dekadach. W dzień wspomnienia św. Walentego, patrona m.in. chorych umysłowo, zakochani obdarowują się upominkami i spędzają wspólnie romantyczny czas.

Choć wydarzenie to ma coraz bardziej komercyjny charakter i z tego powodu bywa krytykowane, a nawet bojkotowane, chyba musimy przyzwyczaić się do wszechobecnych czerwonych serduszek i amorków. Co na to ludzie samotni, którzy spędzają ten wyjątkowy dzień bez pary? Świętują w innym terminie.

Do wyboru są przynajmniej trzy, bo Chińczycy celebrują 11 listopada, a Narodowy Dzień Singli w Wielkiej Brytanii przypada na dzień 11 marca. W lutym również coś się znajdzie.

Przypadkowy patron

W dniu następującym po święcie zakochanych organizowane są tzw. antywalentynki, nazywane także faustynkami – od św. Faustyna, którego wspomnienie wypada właśnie 15 lutego. Patron jest raczej przypadkowy, bo najważniejsza była data.

Za pomysłodawcę uważany jest niejaki Trevor McWanda, który przez lata bezskutecznie szukał miłości. Wreszcie doszedł jednak do wniosku, że samotność też ma sporo zalet.

Idea padła na podatny grunt zwłaszcza w Europie, gdzie tzw. jednoosobowe gospodarstwa domowe mają coraz większy udział. Główny Urząd Statystyczny szacuje, że w Polsce jest nawet 7 milionów singli, a z roku na rok będzie ich coraz więcej. Podobnie jak we Włoszech, gdzie samotni szczególnie pokochali nowe święto.

Zarówno ci, którzy woleliby żyć we dwoje, ale aktualnie nie jest im to dane, jak i zdeklarowani samotnicy czujący się najlepiej we własnym towarzystwie.