Spis treści: 01 Toksycy są wśród nas. Tak starają się nami zawładnąć

02 Nie daj toksykowi satysfakcji. Zastosuj technikę „szarej skały”

03 Stawiaj granice. Określ jasno konsekwencje ich przekroczenia

04 Skoncentruj się na sobie i na tym, jak się czujesz

05 Ćwicz koncentracje, oddech. Spróbuj medytacji

Toksycy są wśród nas. Tak starają się nami zawładnąć

Toksyczni ludzie, manipulatorzy, narcyzi, mobbingowcy - takie osoby potrafią skutecznie zniszczyć życie innym, swoim zachowaniem. Toksycy mający problemy z poprawnymi kontaktami społecznymi, wybierają sobie ofiarę, którą będą męczyć psychicznie, a z jej niepewności i cierpienia, czerpią przyjemność i budują własne poczucie wartości. Aby uzyskać zadowalający efekt, sięgają po rozmaite techniki manipulacji, gaslightingu, szantażu, czy poniżania. Większość z takich zachowań jest przemocą psychiczną wobec drugiej osoby, na co absolutnie nie powinniśmy się godzić. Jednak uwolnienie się spod działania osoby toksycznej niejednokrotnie jest trudnym zadaniem, ale nie niemożliwym.

Jak więc poradzić sobie z osobą, która zachowuje się wobec nas toksycznie?

Nie daj toksykowi satysfakcji. Zastosuj technikę „szarej skały”

Toksyczna osoba będzie "karmiła się" naszymi emocjami, płaczem, krzykiem. Nic tak nie wyprowadza z równowagi toksyka, jak ich brak. Dlatego często doskonale w konwersacji z manipulatorem, czy narcyzem, sprawdzi się technika "szarej skały". Polega ona na trzymaniu swoich emocji na wodzy, tak by niczym, nawet mimiką nie zdradzać rozmówcy, że jego słowa, czy zachowanie nas poruszyło. Zastosowanie jej pozwala utrzymać dystans i nie sprowokuje do kłótni, którą toksyk będzie chciał wykorzystać przeciwko nam jeszcze wielokrotnie.

Podstawą stosowania techniki "szarej skały" jest udzielanie bardzo krótkich odpowiedzi toksykowi, brak tłumaczenia się ze swojej decyzji, opanowany głos i mimika twarzy oraz panowanie nad mową ciała i gestami. Nie inicjujemy interakcji, a odpowiadamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Stawiaj granice. Określ jasno konsekwencje ich przekroczenia

Jedną z rzeczy, jaką toksyczni ludzie chcą robić, to przekraczanie granic drugiej osoby, testowanie, jak bardzo mogą sobie pozwolić. W nieuniknionym kontakcie z toksykiem należy jasno postawić granice, czy to jeżeli chodzi o zachowanie, wypowiedzi, czy naszą cielesność.

Wyraźmy jasno jakich słów i zachowań w stosunku do nas nie akceptujemy i co będzie wynikiem ich zastosowania. Jeżeli nie życzymy sobie mówienia do nas w określony sposób, możemy powiedzieć: "Nie życzę sobie zwracania się do mnie w ten sposób. Jeżeli nie przestaniesz używać tych słów, przerwę rozmowę z Tobą, a dalszymi ustaleniami zajmie się mój prawnik".

Skoncentruj się na sobie i na tym, jak się czujesz

Niekiedy podczas konfrontacji z toksyczną osobą wpadamy w panikę i koncentrujemy się na tej drugiej osobie, zamiast na sobie. Aby nieco się uspokoić i "uziemić", wystarczy włożyć nadgarstki pod lodowatą wodę, zjeść coś kwaśnego lub bardzo mocno skupić się na oddechu. To pomaga wrócić myślami do siebie i do tego, jak się czujemy w danym momencie. Kiedy już się nam uda to zrobić dzięki tym trzem fizycznym technikom możemy zastanowić się, jakie emocje odczuwamy i czy nie powinniśmy przerwać w tym momencie kontaktu z toksykiem. Skupienie się na sobie, własnych emocjach i uświadomienie sobie, że nie musimy się wcale czuć w określony sposób, jest początkiem wyznaczania granic i początkiem nauki asertywności.

Ćwicz koncentracje, oddech. Spróbuj medytacji

Jednym z celów toksyka jest wyprowadzić nas wszelkimi sposobami z równowagi. Aby długofalowo uniknąć takich sytuacji, warto doskonalić się w czynnościach, które nas wyciszają. Pomocne mogą się tu kazać techniki pracy z oddechem, joga czy medytacja, które doskonale wyciszają organizm i stanowią podstawę pracy ze stresem w sytuacjach dla nas niewygodnych. Takie działania sprawdzają się nie tylko w kontakcie z osobami toksycznymi, ale możemy je wykorzystać także w innych sytuacjach stresowych.