Toksyczne osoby są jak trucizna, która stopniowo zabija naszą pewność siebie. Im dłużej pozwalamy im być częścią swojego życia, tym bardziej negatywne mogą być skutki.

są jak trucizna, która stopniowo zabija naszą pewność siebie. Im dłużej pozwalamy im być częścią swojego życia, tym bardziej negatywne mogą być skutki. Ludzi, którzy świadomie krzywdzą lub wykorzystują innych, jest wokół nas mnóstwo. To manipulatorzy, którzy do mistrzostwa opanowali grę na emocjach , a my często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jesteśmy pod ich wpływem.

, a my często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jesteśmy pod ich wpływem. Skąd się biorą toksyczne osoby i po czym można je rozpoznać? Oto krótki opis 10 typów toksycznych osób w naszym otoczeniu.

Skąd się biorą toksyczne osoby?

Jeżeli chodzi o to, skąd się biorą toksyczni ludzie, to na ogół są to osoby nieszczęśliwe i bardzo zakompleksione , które w przeszłości często były odrzucane, poniżane lub brakowało im uwagi ze strony bliskich lub znajomych.

Nie dostrzegano ich, dlatego w dorosłym życiu karmią własne ego, poprzez ciągłe stawianie się wyżej od innych. Za wszelką cenę chcą być zauważane i podziwiane, dlatego umniejszają wartości innych np. poprzez celowe ośmieszanie ludzi w swoim otoczeniu, przechwalanie się czy inne negatywne zachowania.

Jakie są typy toksycznych osób i gdzie je spotkamy?

Toksyczne osoby możemy spotkać zarówno w pracy, jak i w domu, a nawet w pobliskim sklepie. Ludzie, którzy mniej lub bardziej świadomie krzywdzą innych swoim zachowaniem, występują przecież w każdym środowisku, zawodzie czy grupie wiekowej.

Zdjęcie Toksyczne zachowania wśród przełożonych zdarzają się często. Nie powinniśmy jednak sobie na nie pozwalać / 123RF/PICSEL

Niektóre toksyczne osoby nawet nie zdają sobie sprawy z destrukcyjnego wpływu na innych. Ich cechy sprawiają, że stale chcą być w centrum uwagi, przez co "sieją zamęt", ale same w sobie nie widzą żadnej winy i żyją ze złudnym przekonaniu, że ich poczynania są normalne.

Znacznie częściej są to świadomi manipulatorzy, którzy do mistrzostwa opanowali grę na ludzkich emocjach i dobrze wiedzą, co zrobić, aby cudzym kosztem osiągnąć wyznaczone przez cele. Niezależnie jednak od tego, czy toksyczne osoby postępują nieświadomie, czy też działają z pełną premedytacją, ich poczynania negatywnie odbijają się na naszym życiu.

10 typów toksycznych osób, które spotkasz w swoim życiu

Toksyczne osoby możemy podzielić na kilka "typów". W zależności od zachowania, poprzez które szkodzą, wyróżniamy m.in.:

"Władcę marionetek" - typ toksycznej osoby - manipulatora, który kłamie i nagina fakty na swoją korzyść tak, aby czerpać z nich korzyści. Szantażem lub poczuciem winy zmusza nas do określonych zachowań, wywierając wpływ na nasze decyzje i denerwuje się, gdy scenariusz nie układa się tak, jak sobie postanowił.

"Narcyza" - to egoista, dla którego w życiu liczy się wyłącznie on sam. Jest niedojrzały emocjonalnie i przekonany o swojej wyjątkowości i myśli, że wszystko mu wolno. Gdy ma taki kaprys, a my przestaniemy spełniać każdą jego zachciankę, może zacząć nas zdradzać, dlatego lepiej nie wychodzić za niego za mąż...

Zdjęcie Osoba toksyczna w typie "narcyza" myśli, że wszystko jej wolno. Zdrady to u nich częste zjawisko / 123RF/PICSEL

"Zazdrośnika" - sądzi, że wszystko mu się w życiu należy. Pragnie być "lepszy od innych" i podziwiany za to, co już ma. Jednak gdy to my odniesiemy sukces i nagle znajdziemy się w centrum zainteresowania, nie będzie cieszył się naszymi osiągnięciami. Za wszelką cenę będzie chciał zwrócić na siebie uwagę, żartując, że "to nic takiego" tak, aby umniejszyć wartości tego, co udało nam się dokonać.

"Terrorysty" - to maniak kontroli, który chce być szefem niezależnie od okoliczności. Częsty typ osoby toksycznej na wysokim stanowisku, która zarządza ludźmi. Własną pewność siebie podnosi poprzez wywoływanie w innych strachu. Wykorzystuje władzę, narzucając innym własne zdanie. Codzienne życie z takim człowiekiem to horror, bo nigdy nie wiadomo, jak daleko może się on posunąć.

"Wiecznego pesymisty" - często jest to typ osoby toksycznej, która nawet nie zdaje sobie sprawy ze swoich negatywnych zachowań. Widzi wszystko w ciemnych barwach i non stop narzeka, stawiając się w roli ofiary. Będąc znajomym takiego człowieka, przez cały czas musimy wysłuchiwać jego monologów, a po czasie sami często przestajemy myśleć pozytywnie.

Zdjęcie "Wieczny pesymista" widzi życie w ciemnych barwach / 123RF/PICSEL

"Karierowicza" - chorobliwie ambitny człowiek, który "dąży po trupach do celu". Nie ma rzeczy, do których nie byłby się w stanie posunąć, jeżeli to przyniesie mu awans lub uznanie w pracy. Aby osiągnąć korzyści, kłamie, szpieguje i podsłuchuje. Zrobi wszystko, aby tylko zdobyć cenne informacje. Przyłapany na kłamstwie, nigdy nie przeprasza. No, chyba że na pokaz.

"Emocjonalnej żylety" - jego specjalnością jest dyskredytowanie wszystkiego, co robią inni. Od karierowicza czy zazdrośnika różni go to, że często jest krytyczny również wobec siebie. Nie potrafi "ugryźć się w język", więc gdy uda nam się zdobyć wymarzoną pracę, najpierw pochwali nas, a później stwierdzi, że "pewnie nie mieli żadnych innych kandydatów". Gdy zaś będziemy cieszyć się wakacjami w Chorwacji , stwierdzi natomiast, że "przecież wszyscy już tam byli".

"Aktora" - toksyczna osoba w typie aktora ma w zanadrzu tysiące różnych masek. W zależności od tego, z kim rozmawia, odgrywa inną rolę, aby odnieść określone korzyści. Jest nieprzewidywalny, dlatego nigdy nie wiadomo, jak zachowa się w danej sytuacji. To oszust, który z łatwością zapamiętuje wymyślone przez siebie scenariusze. Bez trudu może więc prowadzić podwójne życie.

Zdjęcie Toksyczna osoba w typie "aktora" na bieżąco odgrywa wymyślone przez siebie role / 123RF/PICSEL

"Plotkarza" - toksyczność tej osoby polega na jej nadmiernym zainteresowaniu naszym życiem, które jednak nie jest bezinteresowne. To człowiek spragniony atencji, który później rozpowiada wszystko to, co usłyszał, naciągając fakty tak, aby wzbudzić jeszcze większe zainteresowanie. Powiela plotki i wtrąca się w nieswoje sprawy, przez co może nam zaszkodzić.

"Uciekiniera" - nie jest on tak niebezpieczny, jak poprzednie typy toksycznych osób. Jednak przebywanie z nim, może nam szkodzić, ponieważ taka osoba nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności za własny los, więc stale o pomoc. Gdy robi się ciężko, po prostu ucieka. W obawie przed zobowiązaniami jest w stanie zerwać z nami kontakt z dnia na dzień, po prostu nas "ghostując" .

Zdjęcie "Uciekinier" często zostawia nas z dnia na dzień, zostawiając po sobie jedynie smutek i żal zmarnowanego czasu / 123RF/PICSEL

