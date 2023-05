Gdy padają te słowa, miej się na baczności. Tak mówią toksyczne osoby

Spis treści: 01 Kim są toksyczni ludzie i jak ich rozpoznać w naszym otoczeniu?

02 Jakich słów najczęściej używają toksyczne osoby? Sprawią, że poczujesz się niepewnie

03 Poczucie winy w ofierze. Słowa, którymi toksyk zapędzi cię w kozi róg

04 Dla toksyka każdy jest głupszy i mniej zdolny, niż on sam

05 Szantaż. Codzienna sztuczka manipulatora

Kim są toksyczni ludzie i jak ich rozpoznać w naszym otoczeniu?

W naszym życiu pojawiają się różne osoby. Niekiedy mamy na to wpływ, dobierając sobie znajomych, a czasem ten wpływ jest ograniczony, chociażby przez więzy krwi, czy miejsce pracy, jakie wybieramy.

Toksyczni ludzie to zazwyczaj doskonali manipulatorzy, którzy przez obserwację danej osoby, jej zachowań potrafią gestami i przede wszystkim słowami sprawić, że będzie ona pod ich wpływem, będzie odczuwała się niepewnie, ale też w pierwszym odruchu nie zobaczy niczego złego w zachowaniu toksyka.

Celem toksyka jest to, by inni robili, to czego chce on sam, by realizować tylko własne cele i potrzeby. W dodatku toksyczni ludzie chcą, by z biegiem czasu osoby pod ich wpływem uzależniali się od nich samych.

Toksyczni ludzie często stosują rozmaite techniki manipulacji, jak:

szantaż,

robienie z siebie samego ofiary,

zastraszanie,

kłamstwo,

gaslighting.

W tych konkretnych technikach manipulacji, które często są po prostu przemocą psychiczną, toksyczni ludzie będą używali konkretnych słów. Warto jest poznać, by w porę zareagować i ograniczyć kontakt lub w ogóle go uciąć.

Jakich słów najczęściej używają toksyczne osoby? Sprawią, że poczujesz się niepewnie

Zdjęcie Toksyczne osoby niestety często pojawiają się na naszej drodze. Warto wiedzieć, jak rozpoznać manipulatora / 123RF/PICSEL

Aby rozpoznać toksyczną osobę, warto przede wszystkim zwrócić uwagę na to, co do nas mówi. Manipulatorzy doskonale wiedzą, jaki efekt swoją wypowiedzią chcą wywołać. Często ich celem jest wzbudzenie niepewności, poczucia winy, lęku, smutku, poczucia słabości w drugiej osobie.

Jednym z najczęściej spotykanych zwrotów są "jesteś przewrażliwiony" i "przesadzasz". Te słowa wywołują w drugiej osobie poczucie niepewności, zamęt we własnych uczuciach.

Zasiane ziarno niepewności powoduje wycofane się ze swoich odczuć i blokuje to dalszą konwersację. Pokazuje także, że toksyk nie jest zainteresowany naszymi odczuciami i nie bierze ich na poważnie.

Zdjęcie Na toksyczne osoby możemy trafić w gronie znajomych, w pracy, a nawet w rodzinie / 123RF/PICSEL

Podobny wydźwięk mają zwroty kierujące uwagę na nasze zdrowie psychiczne, ale nie jest to w żadnym stopniu troska o nasz psychiczny dobrostan. Manipulator pytając: "Ty się dobrze czujesz?", lub mówiąc "chyba oszalałaś, idź się leczyć", stara się wprawić drugą osobę w poczucie szaleństwa i postradania zmysłów.

Podobnie działa wmawianie komuś, że źle zapamiętał daną sytuację, wmawiając mu zaburzony odbiór rzeczywistości: "chyba coś ci się pomyliło, wcale tak nie było", "o czym ty mówisz, nigdy czegoś takiego nie zrobiłem, chyba postradałaś zmysły".

Przecież nikt nie będzie uczestniczył w ważnej rozmowie z osobą szaloną. Osoba, której zarzuca się obłęd i postradanie zmysłów, nie będzie brana na poważnie przez rozmówcę.

Poczucie winy w ofierze. Słowa, którymi toksyk zapędzi cię w kozi róg

Zdjęcie Toksyczna osoba będzie chciała uzależnić swoją ofiarę od siebie, poprzez rozmaite sposoby manipulacji / 123RF/PICSEL

Wywoływanie poczucia winy w ofierze to jedna z ulubionych technik manipulacji toksycznych osób. Poczucie winy, odwracanie sytuacji tak, by to ofiara stała się oprawcą i wywoływanie napięć psychicznych zdarza się często w relacji z manipulatorem.

By uzyskać taki efekt, toksyczni ludzie często używają następujących zwrotów:

"To tylko twoja wina, problem leży w tobie" - mówiąc wprost, że to dana osoba jest problemem i źródłem wszelkich niepowodzeń.

"Masz problem z zaufaniem. Lepiej nad tym popracuj" - takie zjawisko toksycy często wykorzystując, by przesunąć winę z siebie i swojego postępowania na ofiarę.

Dla toksyka każdy jest głupszy i mniej zdolny, niż on sam

"Jesteś nic niewarta", "i tak ci się to nie uda", "idź się lepiej doedukuj", "po co się za to zabierasz? Masz do wszystkiego dwie lewe ręce", "Ale co to w ogóle za sukces... No faktycznie jest co świętować" - takich przykładów poniżania i umniejszania czyjejś pracy, własnej wartości, zdolności, jest bardzo wiele.

Zdjęcie Toksyczni ludzie lubią czuć siłę i przewagę nad innymi / 123RF/PICSEL

Osoba toksyczna nie lubi czuć się gorsza od innych i nie lubi stać w cieniu jakiejś osoby. Lubi błyszczeć i zawsze grać pierwsze skrzypce. Kiedy okazuje się, że ofiara toksyka odnosi sukcesy, manipulator będzie robił wszystko, by wzbudzić w tej osobie niską samoocenę.

Za wszelką cenę będzie starał się umniejszać jej osiągnięciom i wiedzy.

Szantaż. Codzienna sztuczka manipulatora

Jedną z częściej stosowanych technik manipulacji przez toksyczne osoby jest szantaż. Na początku znajomości toksyk zrobi wszystko, by poznać swoją ofiarę, jak najlepiej.

Będzie sprawiał wrażenie osoby godnej zaufania, tak by pojawiła się chęć powierzenia sekretów. Kiedy toksyk pozna sekrety drugiej osoby, będzie mógł ją nimi szantażować: "nie rób tego, bo powiem wszystkim o twoim sekrecie", pada niezwykle często z ust toksyka.

Zdjęcie W relacji z toksyczną osobą niekiedy cierpi więcej, niż jedna ofiara / © Panthermedia

Manipulator może także wykorzystywać do szantażu, chociażby wspólne dzieci, jeżeli osobą toksyczną okaże się życiowy partner: "nie rób tego, bo zabiorę ci dzieci. Nigdy ich już nie zobaczysz".

Mogą pojawić się także groźby i zastraszenia, które towarzyszą próbom zaszantażowania - "nie rób tego, bo pożałujesz", "ja tylko ostrzegam cię, że jeżeli o tym komuś powiesz, to zadbam o to, żebyś tego gorzko pożałowała".