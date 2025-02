Związek przez różowe okulary? Do pewnego momentu

Początki związku to nie tylko widzenie drugiego partnera przez różowe okulary. To nie tylko faza zakochania, ale też moment popełniania podstawowych błędów, które często mogą zniszczyć relację na samym jej początku.

Często trudno jest dostrzec potencjalne problemy w związku, gdy jest się na drodze nowej miłości. Można nawet nie zwracać uwagi na tzw. czerwone flagi lub mieć nadzieję, że pozornie drobne problemy magicznie same się rozwiążą.

Jednak w końcu faza zauroczenia mija i wtedy możemy patrzeć na naszą drugą połówkę i ewentualne problemy nieco inaczej.

Dr Rachel Glik - doradczyni i magister psychologii, zauważa kilka podstawowych błędów, które popełnia wiele par na samym początku budowania związku.

Pierwszym i najmniej oczywistym błędem według specjalistki jest... brak wiedzy na temat budowania relacji. Często wtedy improwizujemy, nie wspierając się wiedzą specjalistów.

Zdaniem Glik większość z nas nie zdaje sobie sprawy, że musimy nauczyć się, jak być dobrym partnerem. Jak skutecznie radzić sobie z konfliktami, jak stać się dobrym słuchaczem, jak naprawiać błędy i jak nieustannie dbać o utrzymywanie relacji - to wszystko zdaniem specjalistki jest lekcją do przepracowania na początku każdej relacji.



Chęć do poszerzania swojej wiedzy i otwartość na nią może rozwiązać wiele problemów w związku na wczesnym jego etapie. To dość oczywisty, ale często pomijamy przez partnerów aspekt tworzenia relacji.

Konflikt jako porażka? Niekoniecznie

Czy konflikt musi zawsze być porażką? 123RF/PICSEL

Kolejnym błędem dostrzeżonym przez dr Glik jest postrzeganie ewentualnego konfliktu, kłótni w związku jako porażki i czegoś bardzo złego.

To błędne przekonanie często powstrzymuje partnerów przed wcześniejszym przyjściem na terapię, ponieważ obawiają się, że przyznanie się do napięcia oznacza coś złego i zamiast prowadzić do polepszenia sytuacji, pogorszy ją.

Specjalistka w swojej książce "A Soulful Marriage: Healing Your Relationship with Responsibility, Growth, Priority, and Purpose", podkreśla, że "docieranie się" nie jest złym znakiem.

Oznacza, że jesteśmy gotowi do rozwoju. Kluczem jest nauczenie się, jak podchodzić do konfliktu, aby pomóc sobie osobiście się rozwijać i być bliżej siebie nawzajem. Proces ten musi zacząć się od normalizacji wyzwań i zaakceptowania problemów, zamiast od szukania szybkiej ulgi lub unikania wyzwań w związku.

"Kiedy inwestujesz w samoświadomość, przygotowujesz się do bardziej autentycznego i szczęśliwego życia z drugą osobą. Poznanie siebie staje się bramą do traktowania siebie z miłością i życzliwością, rzucania sobie wyzwań, by się rozwijać i ostatecznie brania odpowiedzialności za własne samopoczucie" - pisze w swojej publikacji specjalistka.

Próbujesz zmienić swojego partnera? Lepiej tego nie rób

Etap zauroczenia to wodospad pozytywnych emocji, ale co dzieje się, gdy etap ten mija? 123RF/PICSEL

Na przestrzeni życia wszyscy się zmieniamy, jednak gdy druga osoba pragnie zrobić to na siłę lub przyspieszyć ten proces, nic dobrego w relacji z tego nie wyjdzie.

Ludzie próbują zmieniać swoich partnerów z różnych powodów, często nie zdając sobie sprawy, że może to negatywnie wpłynąć na ich związek. Na początku związku widzimy partnera przez "różowe okulary", ale z czasem dostrzegamy jego wady.

Zamiast zaakceptować rzeczywistość, próbujemy go "dopasować" do naszego ideału. Niektórzy chcą mieć większy wpływ na drugą osobę, narzucając jej swoje wartości, styl życia czy sposób myślenia, co może wynikać z niskiej samooceny lub potrzeby władzy.

Tu pojawia się prawdziwe niebezpieczeństwo. Takie próby zmienienia drugiej osoby w kogoś, kim naprawdę nie jest, może być ograniczające, a wręcz zniewalające.

Wiedzie to często do uzależnienia siebie od partnera, braku pewności siebie i braku chęci rozwoju w kierunku, który naprawdę nas interesuje.

Komunikacja kluczem do sukcesu

Nie unikaj szczerych rozmów. Dopasowanie stylów komunikacji może być pomocne w budowaniu relacji 123RF/PICSEL

Sharon Gilchrest O'Neill - licencjonowana terapeutka małżeńska i rodzinna, twierdzi, że z biegiem lat jedną z rzeczy, która zwykle powoduje wiele problemów, są niedopasowane style komunikacji, co oznacza, że nie można się skutecznie porozumiewać.

Obejmuje to wszystko, od tego, czym się partnerzy ze sobą dzielą, w jaki sposób to omawiają, a nawet w jaki sposób się kłócą. Jeżeli partnerzy robią to w różny sposób, może dojść do solidnego nieporozumienia.

To również bardzo utrudni planowanie wspólnego życia. Jeśli nie zostanie podjęty skoordynowany wysiłek, aby się zrozumieć, O'Neill mówi, że jest to problem, który z pewnością stanie na drodze w przyszłości.

Zazdrość i zaborczość. Przez nie usycha związek

Zazdrość może skutecznie zrujnować związek na samym jego początku 123RF/PICSEL

"Często zdarza się, że ludzie wchodzą w związki z problemami z zaufaniem. Jednak problemy te mogą stanowić wyzwanie, gdy próbujemy budować nowe relacje" - mówi w rozmowie z "Well and good" Saba Harouni Lurie, licencjonowana terapeutka małżeńska.

Zaufanie jest definiowane jako "mocne przekonanie o niezawodności, prawdomówności, zdolnościach lub sile kogoś lub czegoś". Gdy brakuje w związku tego filaru może pojawiać się zazdrość o partnera oraz zaborczość.

Badania z 2017 roku, które przeprowadził zespół badaczy z Uniwersytetu Houston, pokazały, że osoby, które mają bardziej lękowy styl przywiązania, mogą wykazywać zazdrość poznawczą i behawioralną, gdy czują niższy poziom zaufania w związku. Nie oznacza to, że wszystkie osoby, które mają trudności z zaufaniem innym, utrwalają przemocowe związki, ale kontrolowanie zachowania w wyniku lęku wokół zaufania może balansować na granicy przemocy.

Z kolei badanie z 2020 r. wykazało, że szperanie w telefonie partnera może być znakiem rozpoznawczym zarówno braku zaufania w związku, jak i nawet niestabilności emocjonalnej w związku. Takie zachowania często stanowią początek końca relacji. Rozwiązaniem tego problemu jest... komunikacja i danie poczucia drugiej osobie, że zależy nam na budowaniu relacji w otwarty i szczery sposób.

