Dlaczego tak trudno znaleźć dzisiaj partnera?

W dzisiejszych czasach wielu ludzi boryka się z trudnościami w nawiązywaniu trwałych związków z kilku powodów. Przede wszystkim, nasze życie stało się niezwykle szybkie i złożone. Technologia, mimo że ułatwia komunikację, z drugiej strony często prowadzi do powierzchownych relacji, które nie sprzyjają głębokim więziom. Wirtualne znajomości mogą wydawać się wygodne, ale często brak w nich autentyczności i bliskości.

Dodatkowo, współczesny świat narzuca wiele oczekiwań dotyczących kariery, osobistego rozwoju i sukcesu, co może sprawić do tego, że budowanie związku zostaje przez nas odsunięte na dalszy plan. Wychodząc z takiego założenia, wiele osób woli skupić się na osiągnięciach zawodowych i realizacji osobistych celów, przez co nie mają już czasu ani energii na tworzenie poważnego związku.

Na to wszystko nakłada się także presja społeczna, która często prowadzi do niezdrowego porównywania się z innymi oraz obaw przed odrzuceniem, co skutecznie blokuje gotowość do otwarcia się na drugiego człowieka. W efekcie wiele osób doświadcza trudności w nawiązywaniu prawdziwych relacji, a to potęguje uczucie izolacji i frustracji.

Zdarza się jednak również tak, że pomimo wielkiej chęci posiadania partnera, który okaże się tym jednym, niektórym kobietom wciąż nie udaje się go odnaleźć. Jak się okazuje, dzieje się tak dlatego, że powielają schematy, które skutecznie uniemożliwiają im znalezienie szczęścia w miłości.

Oto 7 powodów, przez które niektóre z nas nie mogą znaleźć tego jedynego.

Jest wiele powodów, przez które kobietom ciężko znaleźć sobie partnera 123RF/PICSEL

Masz zbyt wygórowane oczekiwania

Wiele z nas ma listę cech, które idealny partner powinien posiadać. Przez to, czasami zbyt szybko skreślamy kogoś, kto wydaje się być "niewystarczająco dobry" lub nie spełnia naszych wymagań. Choć standardy są ważne, zbyt wysokie oczekiwania mogą sprawić, że nie dostrzeżemy wartościowych osób, które mogłyby być dla nas idealne, choć nieco różnią się od naszej wizji doskonałości.

Jednym z powodów, dlaczego wiele kobiet nie może sobie znaleźć partnera, są ich zbyt wysokie wymagania 123RF/PICSEL

Wciąż leczysz emocjonalne rany z przeszłości

Związki z przeszłości mogą znacząco wpływać na nasze podejście do miłości i nowe relacje. Osoby, które przeżyły trudne rozstania lub były zranione, mogą nieświadomie unikać bliskości i tym samym budowania nowych relacji. Strach przed kolejnym zawodem i bólem sprawia, że stają się bardziej ostrożne, co paradoksalnie zamyka je na nowe znajomości i poznanie tej jednej wyjątkowej osoby.

Mierzysz się z problemem braku poczucia własnej wartości

Jeśli nie akceptujemy samych siebie, trudno oczekiwać, że uda się nam stworzyć zdrowy i szczęśliwy związek. Niskie poczucie własnej wartości często prowadzi do sytuacji, w których wchodzimy w relacje z osobami nieodpowiednimi, lub w ogóle nie próbujemy szukać miłości, bo zwyczajnie zakładamy, że na nią nie zasługujemy. W związku z tym to właśnie praca nad samoakceptacją (a nie kolejne spotkania czy konta na aplikacjach randkowych) może być pierwszym krokiem do przyciągnięcia odpowiedniego partnera.

Poczucia bycia niewystarczającą może sprawiać, że kobiety nieświadomie odtrącają potencjalnych partnerów 123RF/PICSEL

Jesteś emocjonalnie niedostępna

Emocjonalna niedostępność może działać jak mur, który blokuje możliwości zbliżenia się do innych. Czasami osoby pragnące związku nie zdają sobie sprawy, że same sabotują swoje szanse! Być może obawiają się zaangażowania lub przyzwyczaiły się do niezależności na tyle, że nie potrafią otworzyć się na nową relację.

Powielasz schematy i wybierasz zły typ mężczyzny

Niektóre kobiety mają tendencję do wybierania partnerów o podobnych, lecz nieodpowiednich cechach. np. emocjonalnie niedostępnych, toksycznych, czy też takich, którzy nie są gotowi na stały związek. To błędne koło może prowadzić do kolejnych niepowodzeń i utwierdzać w przekonaniu, że miłość po prostu "nie jest nam pisana". Świadome przyjrzenie się temu, kogo i dlaczego wybieramy, może pomóc przerwać ten cykl.

Kobiety, które wciąż wybierają niegotowych do związku mężczyzn również mogą długo szukać tego jedynego 123RF/PICSEL

Brak ci konsekwencji w działaniu

Oczekiwanie, że idealny partner sam pojawi się w progu naszego mieszkania, bez wysiłku z naszej strony, to mit. Być może są osoby, które wierzą, że wystarczy czekać na miłość, zamiast aktywnie poszukiwać nowych znajomości, jednak w większości przypadków to zwyczajnie się nie sprawdza. Aktywność społeczna, otwartość na nowe sytuacje i nawiązywanie relacji to elementy, które mogą zwiększyć nasze szanse na poznanie kogoś wyjątkowego.

Wygodniej żyje ci się jako singielka

Chociaż niektórym wydaje się to niemożliwe, jeśli chodzi o niepowodzenie w znalezieniu partnera, to niektóre kobiety przyzwyczajają się do wygodnego życia w pojedynkę, a to sprawia, że nie odczuwają potrzeby zmiany. Uświadomienie sobie, czego naprawdę chcemy, jest kluczem do podjęcia decyzji - czy naprawdę szukamy miłości, czy może obecny stan życia jest dla nas w pełni satysfakcjonujący.

