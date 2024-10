Kobieta Baran uwielbia grać pierwszoplanową rolę - zarówno w pracy jak i wśród przyjaciół jak i w związku. Jest bardzo ambitna, otwarta, bezpośrednia i szybko przejmuje inicjatywę w relacjach z mężczyznami. Lubi zmiany, ma tysiąc pomysłów na minutę i... głębokie przekonanie, że zawsze ma rację. Kobieta Baran ciężko znosi krytykę i nie lubi sprzeciwu. Jest też impulsywna, uparta, egocentryczna, niecierpliwa i humorzasta. Miewa również skłonności do ekstremalnych zachowań.

Kobieta spod znaku Barana jest bardzo kochliwa. Wystarczy, że zwróci uwagę na przedstawiciela płci przeciwnej i od razu rusza "do ataku". Nie kryje się ze swoimi uczuciami, pierwsza proponuje szaloną randkę, rozpoczyna rozmowę i roztacza swój ognisty urok.

Kobieta Baran jest świetną kochanką, potrafi być dobrą przyjaciółką, a nawet matką, ale kompletnie na nadaje się na żonę. Nie znosi bowiem rutyny, wciąż szuka nowych wyzwań, a od związku oczekuje, by był namiętną, miłosną przygodą. Kobietę Barana przeraża ustabilizowane, szare życie rodzinne i nie w głowie jej rola pani domu. Woli planować dalekie wyprawy, nowe zawodowe wyzwania i projekty.

Kobieta Lew uwielbia być podziwiana. Zazwyczaj jest wyjątkowo atrakcyjna i mężczyźni nie potrafią przejść obok niej obojętnie. Chętnie przyjmuje więc ich komplementy, słucha zachwytów, daje się zapraszać na wykwintne kolacje i weekendy za miasto. Kobieta Lew szybko przywiązuje się więc do poklasku - bywa próżna i lubi gwiazdorzyć.

Kobieta Lew dość szybko znajduje partnera, z którym postanawia stworzyć dom i którego równie szybko chowa "pod pantofel". Lubi bowiem rządzić, nie pyta o zdanie innych, bo przecież zawsze "wie lepiej". Lubi silnych mężczyzn z charakterem, ale nawet jeśli takiego znajdzie, to i tak potraktuje go z góry i rozstawi po kątach.

Pani Lew potrafi być wierną i oddaną żoną, ale życie z nią bywa naprawdę trudne - jest ambitna, pragnie życia na wysokim poziomie i liczy na to, że jej partner stanie na wysokości zadania. Szybko robi karierę, wspina się wytrwale po zawodowych szczeblach i zazwyczaj dostaje to, co chce.