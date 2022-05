Skorpion - zodiak, który zdradza

Zdradzi na złość. Zdradzi, bo będzie chciał pokazać, że potrafi zranić. Zdradzi, bo lubi przekraczać pewne granice. I nie będzie to seks na jedną noc. Zazwyczaj zodiakalne Skorpiony angażują się w romans na dłużej. Potrafią sprytnie ukryć wszelkie ślady swojej niewierności. Czasem prowadzą równolegle dwa związki... Skorpiony nie mają przy tym żadnych wyrzutów sumienia.

Bliźnięta - szukają atrakcji

Astrologia Horoskop miesięczny na maj 2022 r. Co czeka wszystkie znaki zodiaku? Odpowiada wróżka Mariwa Mówi się, że to właśnie Bliźnięta zdradzają najczęściej. Powód? Zazwyczaj brak atrakcji w stałym związku. Nie lubią nudy i dłuższych przerw w sypialni. Jak tylko coś im nie podpasuje, zaczynają szukać. Nie czują się z tym źle. Dla nich to tylko zaspokojenie swoich potrzeb. Lubią też flirtować. Z łatwością przychodzi im nawiązywanie nowych kontaktów, które często są początkiem erotycznej przygody.

Lew- zdradza, gdy czegoś mu brakuje

Lew lubi być w centrum zainteresowania. Gdy tego brak, idzie tam, gdzie będzie czuć się ważny, doceniony. Gdzie będzie słyszeć komplement. Jeśli w związku nie dzieje się za wiele, pojawia się rutyna, zodiakalne Lwy szybko potrafią znaleźć kogoś, kto zaspokoi ich wszystkie potrzeby. Pomocny jest tutaj ich urok osobisty. Lwy łatwo się zakochują, ale romans traktują bardziej jako dodatek do stałego związku. Zawsze wracają i potrafią przyznać się do błędu.

Oczywiście powyższego zestawienia nie należy traktować poważnie, a bardziej z przymrużeniem oka.

