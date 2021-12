Sposoby na pryszcze. Pasta do zębów

Pasta do zębów to tani, prosty, domowy sposób na pozbycie się niedoskonałości cery. Jej działanie wspomaga oczyszczanie skóry, co pomaga widocznie zmniejszyć pryszcza. Należy nią posmarować tylko miejsca na ze zmianą skórną i pozostawić na całą noc. Pasta do zębów osuszy zmianę na skórze i nie pozwoli jej rozprzestrzenić się na całej twarzy. Pamiętajmy, że pasta zawierająca mentol, sodę, wodę utlenioną, kwas salicylowy czy olejki eteryczne mocno wysusza skórę, dlatego nadaje się jedynie do awaryjnych sytuacji.



Sposoby na pryszcze. Olejek herbaciany

Olejek herbaciany ma właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i antyseptyczne. Dzięki temu hamuje namnażanie się szkodliwych bakterii i łagodzi stan zapalny. Możemy go zastosować punktowo na pryszcze lub dodać kilka kropel do toniku, którym przemywamy całą twarz. Olejek z drzewa herbacianego stosują gwiazdy - Khloe Kardashian poleciła go kiedyś na Twitterze. Jego skuteczność potwierdzają nawet badania naukowe. Najlepiej użyć olejku przed snem, a rano zmiana na skórze powinna być już mniejsza.





Sposoby na pryszcze. Maseczka z kurkumy

Kurkuma działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie. Dzięki temu łagodzi podrażnienia i przyspiesza gojenie się ran powstałych na naszej twarzy przez pryszcze. Jak zrobić maseczkę? Wystarczy wymieszać 1 łyżeczkę kurkumy z 2 łyżeczkami soku z cytryny i położyć na zmianę skórną, która szybko powinna się zmniejszyć. Przyprawa ta pomoże nam także zmniejszyć widoczność przebarwień dzięki jej działaniu rozjaśniającemu. Kurkuma nada naszej skórze świetlistość i pozwoli zachować na dłużej młodzieńczy wygląd.



Sposoby na pryszcze. Maseczka z aspiryny

Aspiryna na pryszcze? Tak, to nie żart. Jej tabletka zawiera kwas acetylosalicylowy, który ma właściwości dezynfekujące, wysuszające i oczyszczające. Maseczka stosowana punktowo złagodzi stan zapalny i zmniejszy zaczerwienienie. Można ją też nałożyć na całą twarz, ale nie częściej niż raz na dwa tygodnie, gdyż aspiryna mocno wysusza. Ten sposób można połączyć z innym - pastą do zębów. Należy wtedy zrobić maskę z niewielkiej ilości pasty do zębów (wielkość grochu), soku z połówki cytryny oraz połowy tabletki aspiryny rozgniecionej na proszek.



Sposoby na pryszcze. Klasyczne kosmetyki

Firmy kosmetyczne oferują specjalne linie kosmetyków do cery trądzikowej. Polecamy również kosmetyki naturalne, np. z marki Veoli Botanica, która ma swojej ofercie roślinną linię dermokosmetyków do pielęgnacji skóry z niedoskonałościami. Do walki z pryszczami sprawdzą się takie składniki naturalne jak: wspomniana już kurkuma, sandałowiec, zielona herbata, glinka kaolin, algi filipińskie czy śluz ślimaka.

Sposoby na pryszcze. Maści apteczne

Kiedy domowe sposoby nas zawodzą, warto sięgnąć po specjalistyczne maści z apteki. Dobrym sposobem może okazać się maść ichtiolowa, która ma działanie ściągające, hamuje rozwój bakterii i ułatwia odchodzenie ropy. Maść ma brunatne zabarwienie i charakterystyczny zapach. Skuteczna w walce z pryszczami powinna być także pasta cynkowa z kwasem salicylowym, która posiada właściwości wysuszające oraz przeciwbakteryjne.

