Aksamitnie gładka cera w sylwestrową noc. Tania maseczka, a efekty jak po drogich zabiegach

Oprac.: Martyna Bednarczyk Uroda

Niewielki rozmiar i charakterystycznie brązowa lub złotawa barwa to cechy, po których poznamy ziarenka siemienia lnianego. W tym niepozornym produkcie kryje się wielka siła składników odżywczych. Włączenie go do diety nie tylko uwalnia od zaparć i problemów żołądkowych, ale także pozwala w szybki sposób poprawić stan cery oraz odjąć z twarzy kilka lat. W jaki sposób stosować len, by w pełni czerpać z jego korzyści? Podpowiadamy.

Zdjęcie Domowa maseczka odmładzająca idealnie sprawdzi się przed Sylwestrem / 123RF/PICSEL