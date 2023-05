Spis treści: 01 Witamina F: Właściwości

02 Działanie witaminy F na skórę

03 Maść z witaminą F na zmarszczki

04 Maść z witaminą F przy trądziku

Maść z witaminą F może skutecznie zastąpić drogie, ekskluzywne kosmetyki z drogerii. Jest znana ze swojego wielofunkcyjnego działania. Jakie korzyści może przynieść naszej cerze?

Witamina F: Właściwości

Jak zmienia się skóra w okresie menopauzalnym? [INFOGRAFIKA] Witamina F jest mieszanką nienasyconych kwasów tłuszczowych z rodzin omega-3 i omega-6, a są to dokładnie kwas alfa-linolenowy (ALA) i kwas linolowy (LA). Organizm nie może wytworzyć jej sam, dlatego powinniśmy dostarczać ją z pożywieniem. Można ją znaleźć m.in. w olejach roślinnych, pestkach słonecznika, dyni, orzechach, migdałach, soi, mleku i rybach morskich.

Witamina F obniża ryzyko zawału serca, udarów mózgu lub wystąpienia zmian naczyniowych i reguluje ciśnienie krwi. Stosuje się ją w profilaktyce walki z miażdżycą, chroni również przed marskością wątroby, chorobami nerek, obniża poziom cholesterolu we krwi oraz wspiera pracę układu nerwowego.

Działanie witaminy F na skórę

Jest doceniana również ze względu na swój dobroczynny wpływ na skórę. Właśnie dlatego jest częstym składnikiem kremów do pielęgnacji twarzy i ciała, ponieważ działa ochronnie na warstwę hydrolipidową naskórka. Skutecznie nawilża i wzmacnia skórę oraz poprawia jej wygląd. W przypadku spierzchniętej skóry skutecznie łagodzi podrażnienia i odbudowuje zniszczony naskórek.

Maść z witaminą F na zmarszczki

Maść z witaminą F można używać nie tylko w przypadku cery dojrzałej, ale również tej z pierwszymi oznakami starzenia. Witamina F stymuluje produkcję kolagenu i elastyny w skórze, a przez to skutecznie regeneruje cerę, utrzymując przy tym optymalne nawilżenie skóry i przeciwdziałając powstawaniu kolejnych zmarszczek. Taka maść również spłyca już istniejące zmarszczki, wygładza cerę i zmniejsza ich widoczność.

Maść z witaminą F przy trądziku

Witamina F wykazuje również właściwości przeciwzapalne, dzięki czemu maść niweluje zaczerwienienia i stany zapalne skóry, dzięki temu cera nabiera jednolitego kolorytu. Ponadto jej stosowanie zaleca się również przy problemach z trądzikiem - zmniejsza ona widoczność zmian, zapobiega nadmiernemu łuszczeniu się skóry oraz reguluje pracę gruczołów łojowych i dzięki temu zmniejsza wydzielanie przez nie nadmiernych ilości sebum.

Jest to więc doskonały patent, jeśli chcemy mieć w naszej domowej kosmetyczce produkt, który skutecznie zastąpi drogie kosmetyki. Cena takiej maści w aptece to ok. 10 zł.

